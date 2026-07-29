금호타이어, 네이버 라이브커머스 진행…최대 44% 할인

크루젠 GT Pro·솔루스 어드밴스 등 프리미엄 타이어 판매

주유권·상품권 증정 이벤트 마련…타이어 교체 서비스도 안내

[사진] 금호타이어, 네이버와 썸머 스페셜 위크 라이브커머스 개최 0 ./금호타이어

금호타이어가 네이버 라이브커머스를 통해 타이어 할인 판매와 다양한 고객 참여 이벤트를 진행한다.금호타이어는 29일 오후 7시부터 8시까지 네이버 라이브커머스 '썸머 스페셜 위크'를 열고 프리미엄 타이어 제품 할인과 경품 이벤트를 실시한다고 밝혔다.이번 방송에서는 SUV용 프리미엄 타이어 '크루젠 GT Pro'와 승용차용 사계절 타이어 '솔루스 어드밴스'를 비롯한 주요 제품을 소개한다. 방송 중 구매를 완료한 고객에게는 최대 44% 할인 혜택을 제공하며, 라이브커머스 대상 전 제품에 동일한 할인과 프로모션을 적용한다.크루젠 GT Pro는 승차감과 정숙성을 강화한 SUV용 프리미엄 타이어로 전 규격 에너지소비효율등급(회전저항) 2등급 이상과 UTQG 트레드웨어 800을 확보했다. 솔루스 어드밴스는 국내 주행 환경에 맞춘 사계절 전용 컴파운드와 패턴 소음 저감 기술을 적용해 마일리지와 연비, 정숙성을 높인 것이 특징이다.방송에서는 구매 고객을 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 타이어 구매 고객에게는 제품 1본당 주유권 1만원을 증정하며, 포토리뷰 작성 고객에게는 주유권 5000원을 추가로 제공한다.방송 중 첫 구매 고객에게는 신세계상품권 5만원을 증정하고, 이후 구매 고객 가운데 3명을 추첨해 같은 금액의 상품권을 추가 지급한다. 라이브 방송에서 활발히 소통한 고객 5명에게는 배달의민족 상품권 1만원을 제공할 예정이다.이와 함께 차량별 타이어 규격 확인 방법과 출장 장착, 교체 대행 서비스, 구매 절차 등을 소개해 소비자의 구매 편의성을 높일 계획이다.금호타이어 관계자는 "여름 휴가철을 앞두고 고객들이 보다 합리적인 가격으로 타이어를 교체할 수 있도록 이번 라이브커머스를 마련했다"며 "실시간 소통을 통해 제품 정보를 제공하고 다양한 프로모션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.한편 금호타이어는 지난 4월 타이어프로 온라인몰을 전면 개편하고 통합 멤버십 서비스 '타이어프로 플러스(TIRE PRO+)'를 선보였다. 고객은 전국 참여 매장에서 당일 장착과 휴일 장착, 타이어 보관, 교체 대행, 차량 무상점검 등의 서비스를 이용할 수 있다.