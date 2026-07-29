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산업 자동차

아우디, 첫 풀사이즈 SUV ‘Q9’ 공개…플래그십 라인업 완성

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 29. 16:05

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7인승 기본·6인승 선택 가능…오토매틱 도어·OLED 리어램프 첫 적용
디지털 경험·첨단 운전자 보조 시스템 강화…럭셔리 SUV 시장 공략
Audi Q9 SUV
아우디의 첫 풀사이즈 SUV Q9./아우디
아우디가 브랜드 최초의 풀사이즈 스포츠유틸리티차(SUV) 'Q9'을 공개하며 플래그십 SUV 라인업을 확대했다.

아우디는 29일 Q9을 세계 최초로 공개했다고 밝혔다. Q9은 아우디 SUV 포트폴리오의 최상위 모델로 넓은 실내 공간과 디지털 기술, 프리미엄 편의사양을 앞세워 브랜드의 새로운 플래그십 SUV 역할을 맡는다.

Q9은 기본 7인승으로 설계됐으며 6인승 모델도 선택할 수 있다. 2열 독립 전동 시트를 적용해 탑승 편의성을 높였고 3열까지 여유로운 공간을 확보해 장거리 이동에도 활용성을 높였다.

아우디는 Q9에 브랜드 최초로 오토매틱 도어를 적용했다. 차량 주변 환경을 감지해 자동으로 작동하는 방식으로 승하차 편의성과 안전성을 강화했다. 이와 함께 브랜드 역사상 가장 큰 파노라믹 선루프를 탑재해 개방감을 높였다.

Audi Q9 SUV
아우디의 첫 풀사이즈 SUV Q9 후면 디자인./아우디
외관은 직립형 차체 비율과 긴 실루엣, 넓은 차체를 바탕으로 플래그십 SUV의 존재감을 강조했다. 전면에는 싱글프레임 그릴을 현대적으로 재해석한 디자인을 적용했으며 어드밴스드 라인과 S 라인 등 두 가지 디자인 패키지를 운영한다.

후면에는 세계 최초의 커브드 디지털 OLED 리어 라이트를 적용했다. 디지털 매트릭스 LED 헤드라이트와 함께 시인성과 안전성을 높이는 동시에 아우디의 조명 기술을 강조했다.

실내에는 파노라믹 디스플레이 기반 인포테인먼트 시스템과 자연어 기반 음성 비서, AI 기반 정보 서비스를 탑재했다. 다양한 첨단 운전자 보조 시스템도 적용해 사용자 경험과 주행 안전성을 강화했다.

게르놋 될너 아우디 AG 이사회 의장은 "자동차는 단순한 이동 수단을 넘어 이동형 생활 공간으로 진화하고 있다"며 "Q9은 최고급 소재와 첨단 디지털 기술을 바탕으로 아우디가 지향하는 미래 프리미엄 모빌리티의 방향성을 보여주는 모델"이라고 말했다.

Audi Q9 SUV
아우디 Q9 대시보드 모습./아우디
남현수 기자

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