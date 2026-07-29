韓, 보완수사권 폐지 저지 승부수…토론회·여론전 총공세

한동훈, 긴급 토론회 0 한동훈 무소속 의원을 비롯한 참석자들이 29일 국회 의원회관에서 열린 '보완수사 금지, 기어이 범죄자의 편에 설 것인가' 긴급 토론회에서 기념촬영을 하고 있다. /송의주 기자

한동훈 무소속 의원이 더불어민주당이 추진하는 검찰 보완수사권 폐지에 맞서 공개 토론회와 여론전을 펼치며 승부수를 던지고 있다. 지난달 원내 입성 이후 첫 공개 토론회를 직접 주최한 데 이어 SNS를 통해서도 연일 비판 메시지를 내놓으며 법안 저지에 총력을 기울이는 모습이다.한 의원은 29일 국회 의원회관에서 '보완수사 금지, 기어이 범죄자의 편에 설 것인가' 긴급토론회를 주최했다.한 의원은 개회사에서 법무부가 지난해 12월 발간한 검찰 보완수사 우수 사례집를 꺼내들며 "법무부는 고민 끝에 참석하지 않고 지난해 12월 이런 책자를 냈다며 우리에게 보냈다"며 "법무부는 보완수사가 피해자와 시민들에게 얼마나 필요한지를 누구보다 잘 알고 있음에도 불구하고 이런 것 하나 보내놓고 토론회에 나오지 못했다"고 비판했다.이어 한 의원은 "형사소송법 개정안이 내일 본회의에서 통과되면 죄는 잠들게 될 것이고 억울함은 남을 것"이라며 "힘과 돈 있는 사람이 아니라 힘과 돈 없는 서민이 고통받을 것"이라고 우려했다.한 의원은 민주당의 토론회 불참도 문제 삼았다. 그는 토론회 전 민주당 의원들에게 참석을 요청했지만 민주당 의원들은 참석하지 않았다.한 의원은 "참석하지 않은 사람들이 과연 우리가 왜 여기 모여야 하는지를 역설적으로 보여준다"며 "민주당은 이 법을 토론할 용기도 없으면서 이렇게 통과시키고 있다. 국민에게 죄를 짓고 있다"고 지적했다.한 의원은 SNS를 통한 여론전도 이어갔다. 그는 페이스북을 통해 민주당이 추진하는 형사소송법 개정안에 독소조항이 담겼다고 주장했다.한 의원이 문제 삼은 부분은 개정안 제327조에 새로운 공소기각 사유를 추가하도록 한 조항이다. 해당 법안에는 '중대한 위법수사에 기해 공소가 제기됐을 때', '소추재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때' 등을 공소기각 사유로 신설하는 내용이 담겼다.이에 대해 한 의원은 "이재명 대북송금 뇌물사건은 무죄 가능성이 없고, 공소취소도 여의치 않으니 민주당 단독으로 새로 공소기각법을 만들어 법원을 압박해서 억지로 공소기각 판결을 받아보자는 것"이라고 했다.한 의원은 오는 30일 국회 본회의에서 형사소송법 개정안이 상정될 경우 필리버스터(무제한 토론)에 나서겠다고 밝힌 상황이다. 다만 무소속 신분인 만큼 실제 필리버스터 주자로 나설 수 있을지는 미지수다.