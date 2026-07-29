우리금융, 전북 금융거점 구축…2030년까지 기업금융 1.6조 공급

우리자산운용·우리은행 등 그룹 인프라 집결

국민연금과 전략적 협력·지역 금융인재 양성

clip20260729162003 0 임종룡 우리금융그룹 회장(왼쪽 네 번째)과 정진완 우리은행장(왼쪽 두 번째)이 29일 전북혁신도시에서 열린 '전북 우리WON금융타운' 개소식에서 참석자들과 기념 세리머니를 하고 있다./우리금융그룹

우리금융그룹이 국민연금공단이 위치한 전북혁신도시에 그룹 금융 인프라를 집결하고 전북지역 금융산업 육성에 나선다. 오는 2030년까지 전북지역에 약 1조6000억원 규모의 기업금융도 공급할 계획이다.우리금융은 29일 전북혁신도시에서 '전북 우리WON금융타운' 개소식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 임종룡 우리금융 회장을 비롯해 이원택 전북특별자치도지사와 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 유희태 완주군수 등이 참석했다.전북 우리WON금융타운은 우리금융이 지난 2월 발표한 '전북 금융중심지 조성을 위한 우리금융 인프라 강화방안'의 일환이다. 우리자산운용과 우리은행, 우리미소금융재단, 굿윌스토어 등 그룹 계열사의 핵심 인프라를 한곳에 모아 자본시장과 기금운용, 생산적·포용금융을 아우르는 지역 금융거점으로 육성한다.우리자산운용은 금융타운에 전주사무소를 열고 국민연금공단과의 소통과 협력을 강화한다. 현지 전문인력을 채용해 지역 네트워크를 확대하고, 전북지역 대학생을 대상으로 청년 인턴십 프로그램도 운영할 예정이다.우리은행은 국민연금공단 전담 조직인 연기금고객부와 자산수탁부를 금융타운에 함께 배치했다. 지난 2018년부터 국민연금공단 주거래은행을 맡으며 축적한 경험을 바탕으로 연기금 금융서비스와 지원체계를 강화한다는 방침이다.전북지역 중소기업과 소상공인을 위한 생산적금융 공급도 확대한다. 우리은행은 기업금융 특화채널인 'NPS전북BIZ프라임센터'를 신설하고 전북지역 첨단전략산업과 관련 기업을 집중 지원한다.BIZ프라임센터는 기업금융 전문가가 기업 현장을 직접 찾아 투자와 융자, 경영컨설팅 등 종합금융서비스를 제공하는 채널이다. 올해 6월 말까지 1860억원을 지원했으며 오는 2030년까지 전북지역에 약 1조6000억원 규모의 기업금융을 공급할 계획이다.벤처·스타트업 지원 프로그램인 '디노랩'도 활용한다. 지난해 3월 문을 연 디노랩 전북센터에는 현재 14개 스타트업이 입점해 있다. 우리금융은 자체 벤처펀드인 디노랩펀드와 연계한 투자 지원을 확대할 예정이다.포용금융과 사회공헌 인프라도 확충한다. 우리미소금융재단은 전주지점을 신설해 취약계층의 금융 접근성을 높이고, 미소금융을 성실하게 상환한 청년사업자와 영세 소상공인에게 사업장 홍보와 운영 물품, 지원금 등을 제공한다.기부 물품을 판매하고 장애인을 고용하는 굿윌스토어도 새로 문을 연다. 향후 장애인 직업훈련 프로그램 등 복합 서비스를 제공하는 지역 사회공헌 거점으로 발전시킬 계획이다.임종룡 우리금융 회장은 "전북 우리WON금융타운은 국민연금공단을 중심으로 우리금융과 전북·전주가 함께 성장하기 위한 출발점"이라며 "국민연금공단 주거래은행으로서 역할을 더욱 굳건히 하고 지역 중소기업과 소상공인, 스타트업들이 성장할 수 있도록 더 큰 노력을 기울이겠다"고 말했다.