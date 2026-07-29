LG생활건강, 북미 질주에 실적 반등…2Q 영업익 87.5% ↑

뷰티 흑자전환…수익성 회복 본격화

북미 매출 47% 급증, 중국 부진 여전

생활용품 선방…음료 수익성은 뒷걸음

LG생활건강 LG서울역빌딩 전경./ 0 LG서울역빌딩 전경./LG생활건강

2605_보도사진_닥터그루트 1 0 닥터그루트가 미국 세포라 핵심 매장에 특별 진열대 '헤어타워'를 설치하고 주요 제품을 선보이고 있다./LG생활건강

LG생활건강이 올해 2분기 뷰티 사업의 흑자전환과 북미 시장 성장에 힘입어 실적 반등에 성공했다. 중국 시장 부진이 이어졌지만 북미 시장 성장으로 이를 상당 부분 만회했고, 생활용품 부문도 안정적인 성장세를 보이며 전사 실적 개선을 뒷받침했다.LG생활건강은 올해 2분기 연결 기준 매출 1조6574억원, 영업이익 1028억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 3.3%, 영업이익은 87.5% 증가했다. 당기순이익도 전년 동기 대비 101.2% 늘었다.실적 개선을 이끈 것은 뷰티 사업이었다. 뷰티 부문은 매출 8184억원으로 전년 동기보다 3.9% 증가했고, 영업이익은 444억원을 기록하며 흑자로 돌아섰다. 국내에서는 면세 채널 조정이 이어졌지만 온라인과 헬스앤드뷰티(H&B) 채널 판매가 성장했고, 해외에서는 북미를 중심으로 판매가 늘며 실적 개선을 견인했다.특히 북미 시장 성장세가 두드러졌다. 북미 매출은 2058억원으로 전년 동기 대비 47.3% 증가하며 해외 성장을 견인했다. 틱톡·인스타그램 등 디지털 마케팅을 강화하고 세포라와 코스트코 등 오프라인 유통망을 확대하면서 성과를 냈다는 평가다.반면 중국 매출은 1760억원으로 5% 감소했다. 다만 북미 성장에 힘입어 해외 전체 매출은 5845억원으로 12.6% 증가했으며 해외 매출 비중도 전체의 35%를 차지했다.수익성 개선에는 프리미엄 브랜드 전략도 힘을 보탰다. '더후'를 비롯한 프리미엄 브랜드 판매 확대가 뷰티 부문 수익성을 끌어올렸다. LG생활건강은 '더후' 3세대 천기단과 도미나스 기능성 앰플, LG프라엘 미백 디바이스 등 고기능성 신제품을 잇달아 선보이며 럭셔리·더마·뷰티 디바이스 시장 공략을 강화하고 있다.생활용품 사업도 같은 기간 매출 3776억원, 영업이익 233억원을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔다. 각각 지난해 같은 기간과 비교해 5.5%, 23.1% 증가한 수치다. 온라인과 코스트코 등 전략 채널을 중심으로 기능성 제품 판매가 확대된 데다 주요 브랜드의 신제품 출시 효과가 더해지며 외형과 수익성이 모두 개선됐다.다만 음료 사업은 매출이 소폭 늘었지만 수익성은 악화됐다. 매출은 4614억원으로 전년 동기 대비 0.5% 증가했지만 영업이익은 361억원으로 15.1% 감소했다. 월드컵 시즌 프로모션을 강화하고 콜라·에너지·하이드레이션 등 핵심 브랜드를 중심으로 판매를 확대하며 매출은 소폭 늘었으나, 중동 정세 불안에 따른 원부자재 가격 상승으로 수익성이 악화된 영향이다.LG생활건강 관계자는 "차별화된 연구개발(R&D) 역량으로 출시한 트렌드 선도 제품들이 고객에게 좋은 반응을 보이고 있다"며 "성장 잠재력이 높은 시장과 핵심 채널에 대한 투자를 확대하며 과학적 연구에 기반한 '인텔리전트 K-뷰티'를 선도해 나가겠다"고 말했다.한편 LG생활건강은 이날 이사회에서 올해 중간배당을 주당 1500원 지급하기로 결의했다. 중간배당은 다음달 14일 기준 주주를 대상으로 같은 달 28일까지 지급할 예정이다. LG생활건강은 지난해부터 주주 환원 정책의 일환으로 중간배당을 실시하고 있다.