닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

정부, 호남권 반도체 국가산단 후보지로 광주군공항 부지 지정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260729010010936

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 07. 29. 16:48

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

삼성전자·SK하이닉스 수요 반영…국토부 "추가 확장 검토"
광주공항
광주공항 일대를 둘러싼 철조망 너머로 활주로가 보인다./전원준 기자
정부가 전남광주 군 공항 일원 약 250만평 부지를 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 우선 지정했다.

국토교통부는 29일 산업입지정책심의회를 열고 전남광주통합특별시 군 공항 이전 예정지 일대를 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 확정했다고 밝혔다.

이번 지정은 정부가 추진 중인 3대 메가프로젝트의 하나로, 산업통상부가 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 수요를 바탕으로 국가산단 지정을 요청하면서 이뤄졌다.

우선 지정된 면적은 약 250만평으로, 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 생산시설 투자 계획을 고려한 규모다.

국토부는 향후 반도체 산업 생태계 조성과 기업 정주 여건 확보 등을 위해 후보지 확대 가능성도 검토할 방침이다.

조성 예정지는 단순 생산시설 중심의 산업단지가 아닌 반도체 기업과 협력업체, 연구기관 등이 모이는 산업 생태계 거점으로 개발된다. 이와 함께 주거·교육·문화·교통 기능을 갖춘 기업형 첨단도시 조성을 추진한다.

김이탁 국토부 제1차관은 "기업·관계부처·지자체와 긴밀히 협력해 추가 확장 방안을 조속히 마련하고 호남권 국가산단을 글로벌 경쟁력을 갖춘 반도체 기업형 첨단도시로 조성해 나가겠다"고 말했다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독]계룡대 가혹행위 파동 확산, 피해자 떠나자 가해자 원복됐다

[단독]논란의 계근단, 무단으로 부대 이탈해 PC방 갔다

[日 구마모토 강진] 지반 84㎝이동·14만가구 단수…택배·우편 멈춰 도시기능 마비

[日 구마모토 강진] 이온몰 가스냄새…직원4명 생사불명·구조인력 1410명 투입

미국은 중국 로봇 막고 중국은 DUV 양산…AI 공급망 전쟁에 증시 10% 충격

트럼프, 회담 전 불쾌감...네타냐후, 회담 뒤 “역대 최고”…이란 공조 봉합

[2보] SK하이닉스, 5개 분기 연속 사상 최대 영업익 기록…상반기 매출 132조

지금 뜨는 뉴스

준중형 한계를 넘다…‘디 올 뉴 아반떼’ 프리미엄 승부수

강남은 신라면, 성북은 짜파게티…우리동네 최애 라면은?

국민 56% “핵심지 가격 상승세…하반기 집값 오를 것”

토마토 넣으면 안된다고?…냉장 보관하면 안되는 음식들

“갤Z8 예상보다 얇고 가벼워”… 벌써 물밑지원금 경쟁 치열