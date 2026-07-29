정부, 호남권 반도체 국가산단 후보지로 광주군공항 부지 지정

삼성전자·SK하이닉스 수요 반영…국토부 "추가 확장 검토"

광주공항 0 광주공항 일대를 둘러싼 철조망 너머로 활주로가 보인다./전원준 기자

정부가 전남광주 군 공항 일원 약 250만평 부지를 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 우선 지정했다.국토교통부는 29일 산업입지정책심의회를 열고 전남광주통합특별시 군 공항 이전 예정지 일대를 호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지로 확정했다고 밝혔다.이번 지정은 정부가 추진 중인 3대 메가프로젝트의 하나로, 산업통상부가 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 수요를 바탕으로 국가산단 지정을 요청하면서 이뤄졌다.우선 지정된 면적은 약 250만평으로, 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 생산시설 투자 계획을 고려한 규모다.국토부는 향후 반도체 산업 생태계 조성과 기업 정주 여건 확보 등을 위해 후보지 확대 가능성도 검토할 방침이다.조성 예정지는 단순 생산시설 중심의 산업단지가 아닌 반도체 기업과 협력업체, 연구기관 등이 모이는 산업 생태계 거점으로 개발된다. 이와 함께 주거·교육·문화·교통 기능을 갖춘 기업형 첨단도시 조성을 추진한다.김이탁 국토부 제1차관은 "기업·관계부처·지자체와 긴밀히 협력해 추가 확장 방안을 조속히 마련하고 호남권 국가산단을 글로벌 경쟁력을 갖춘 반도체 기업형 첨단도시로 조성해 나가겠다"고 말했다.