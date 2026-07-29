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산업 대기업

조현범 한국앤컴퍼니 회장, 30일 가석방…형기 한 달 앞두고 출소

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 29. 18:30

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횡령·배임 혐의 징역 2년 확정…9월 만기 출소 앞두고 가석방
경영 복귀 전망…한국타이어·한온시스템 등 현안 대응 주목
'200억대 횡령·배임 혐의' 조현범 회장 1심 징...<YONHAP NO-5839>
조현범 한국앤컴퍼니 회장./연합
횡령·배임 혐의로 복역 중인 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 형기 만료를 약 한 달 앞두고 가석방된다.

29일 법조계에 따르면 조 회장은 법무부의 7월 정기 가석방 대상자에 포함돼 오는 30일 오전 경기 화성교도소에서 출소한다. 당초 형기 만료일은 오는 9월 5일이었다.

조 회장은 법인카드를 사적으로 사용하고 회사 운전기사에게 배우자 수행 업무를 맡긴 혐의, 계열사 명의로 차량을 구입하거나 리스한 혐의 등으로 2023년 3월 구속기소됐다.

같은 해 11월 보석으로 석방됐으나 지난해 5월 1심에서 징역 3년을 선고받고 법정구속됐다. 이후 지난해 12월 항소심에서 징역 2년으로 감형됐으며, 대법원은 지난 5월 원심을 확정했다.

대법원은 조 회장이 자신과 지인이 법인카드 약 5억8000만원을 사적으로 사용한 혐의 등을 유죄로 인정했다. 다만 검찰이 제기한 타이어 몰드 제조 계열사인 한국프리시전웍스(옛 MKT)에 약 131억원의 부당 이익을 제공했다는 혐의 등은 무죄가 확정됐다.

가석방은 법무부 가석방심사위원회가 수형자의 형기와 교정 성적, 건강 상태 등을 종합적으로 심사해 결정한다. 최근 교정시설 과밀수용 해소를 위한 가석방 확대 추진도 배경으로 작용한 것으로 전해졌다.

조 회장이 출소하면서 한국앤컴퍼니그룹 경영에도 변화가 예상된다. 업계에서는 한국타이어의 글로벌 생산·판매 전략과 미국 관세 등 통상 현안 대응, 한온시스템의 수익성 개선과 재무구조 정상화, 신규 투자 및 인수합병(M&A) 전략 등에 속도가 붙을 것으로 보고 있다.
남현수 기자

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