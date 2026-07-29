통일부, 7대종단과 정책간담회...“北 주권존중 중요성 강조”

통일차관, 종교계에 “한반도 평화공존 국민공감대 확산 역할 당부”

260729 (통일부 보도자료_붙임) 통일부 차관 7대 종단 정책간담회 개최 사진 0 통일부는 29일 7대 종단들이 참여하는 정책 간담회를 개최했다./제공=통일부

김남중 통일부 차관은 29일 7대 종단들과 만나 한반도 평화공존을 위한 북한 주권 존중의 중요성을 강조했다.김 차관은 이날 불교·개신교·천주교·원불교·천도교·유교·한국민족종교협의회 관계자 10여 명이 참석한 가운데 열린 정책간담회에서 "한반도 평화공존에 대한 국민적 공감대를 확산하는 데 있어 종교계가 중요한 역할을 할 수 있다"며 이같이 강조했다. 이번 간담회는 지난 3월 열린 간담회에 이어 통일부와 종교계가 정례적 소통을 이어가기로 한 데 따라 마련됐다.김 차관은 "민간의 자율성을 보장하기 위한 제도 개선 노력을 지속해 나가겠다"며 "앞으로 통일부와 종교계가 긴밀히 소통하고 협력해 나가자"고 당부했다.이에 종교계는 대화와 협력을 위해 상호 존중의 자세가 중요하다는 데 공감을 표하고 이를 실천하기 위한 구체적인 방안들을 제시했다. 또한 우리 사회 내 북한에 대한 적대감 완화와 평화 감수성을 높이기 위한 종단의 활동들을 소개했다.앞서 통일부와 7대 종단들은 지난 3월 정책 간담회에서 탈북민 정착지원과 파주시 적성면에 안장돼 있는 북한군 유해 송환 등 협력 사안에 대해 논의를 벌인 바 있다.