“살짝 출출할 때 딱”…선우용여가 여행갈 때 챙긴다는 이 음료

배우 선우용여가 자신의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'를 통해 공개한 보성 여행 콘텐츠에서 평소 즐겨 마시는 약콩두유를 소개했다.

30일 공개된 영상에는 선우용여가 배우 전원주와 함께 보성으로 이동하는 차 안에서 약콩두유를 나눠 마시는 모습이 담겼다. 선우용여는 장거리 이동 중 간편하게 마실 수 있는 간식으로 해당 제품을 소개하며 "살짝 출출할 때 부담 없이 마시기 좋다"고 말했다.

영상에서 소개된 제품은 100% 국산 약콩(쥐눈이콩)을 원료로 사용했으며 HACCP 인증 시설에서 생산된다고 업체는 설명했다. 또 서울대학교 연구 기반 특허 기술을 적용했으며 NON-GMO 국산 약콩을 사용하고 설탕, 합성향료, 유화제를 넣지 않았다고 밝혔다.

업체에 따르면 해당 제품은 식물성 해조칼슘을 함유했으며 전두유 공법을 적용했다. 190mL 한 팩 기준 당류는 0g, 열량은 75kcal다.

영상에서는 보성 녹차밭과 지역 명소를 배경으로 선우용여와 전원주, 돌쇠남이 함께 여행을 즐기는 모습도 담겼다. 이들은 지역 음식과 관광지를 둘러보며 대화를 나누는 등 여행 일정을 소개했다.

채널 관계자는 "선우용여 배우의 평소 식습관을 콘텐츠에 자연스럽게 담고자 했다"며 "건강한 식생활에 관심 있는 소비자들이 참고할 수 있는 콘텐츠가 되길 기대한다"고 말했다.

한편 '순풍 선우용여'는 선우용여의 일상과 여행, 식생활 등을 주제로 한 콘텐츠를 꾸준히 공개하고 있다.