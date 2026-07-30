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셀트리온 ‘지피덤’, 레디영약국 전점 입점…약국 유통망 확대

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장안나 기자

승인 : 2026. 07. 30. 16:04

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셀트리온의 바이오 더마 코스메틱 브랜드 '지피덤(zipiderm)'이 프리미엄 약국 채널인 레디영약국 전점에 약국 전용 이지에프(EGF) 라인 4종을 입점했다고 30일 밝혔다.

 

이번 입점으로 지피덤 제품은 명동과 성수 등 주요 상권에 위치한 레디영약국에서 판매된다. 레디영약국은 약사의 상담을 기반으로 더마 코스메틱과 기능성 화장품 등을 함께 취급하는 약국 채널이다.

 

최근 약국은 의약품 판매뿐 아니라 더마 코스메틱과 기능성 화장품을 함께 판매하는 유통 채널로 활용 범위를 넓혀가고 있다. 특히 외국인 관광객이 많이 찾는 지역에서는 K-뷰티 제품을 접할 수 있는 판매 채널 가운데 하나로 자리 잡고 있다.

 

지피덤은 앞서 지난 3월 약국 전용 B2B 플랫폼 '바로팜'에 입점한 데 이어 이번 레디영약국 입점을 통해 오프라인 약국 유통망을 확대하게 됐다.


 

이번에 입점한 제품은 ▲이지에프 맥스 베리어 리페어 크림 ▲이지에프 피디알엔 리쥬부스팅 크림 ▲이지에프 나이아신 클리어 토닝 크림 ▲이지에프 징크살릭 카밍 스팟 크림 등 4종이다.

 

제품에는 셀트리온의 특허 성분인 'Celltrion Bio EGF™'가 적용됐다. 회사에 따르면 제품별로 피부 장벽 관리와 탄력 케어, 피부 톤 관리, 트러블 진정 등 피부 고민에 맞춰 사용할 수 있도록 구성됐다.

 

회사 측은 약국에서 제품 상담을 받을 수 있는 점을 고려해 소비자가 피부 상태에 맞는 제품을 선택할 수 있도록 제품군을 구성했다고 설명했다.

 

지피덤은 이번 레디영약국 입점을 시작으로 전국 1000여 개 약국으로 유통망을 확대한다는 계획이다. 관광객 유입이 많은 주요 상권을 중심으로 약국 채널 판매도 확대할 방침이라고 밝혔다.

장안나 기자

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