포스텍, ‘AI와 블록체인 융합’ 전문가 과정 모집…엔비디아·민병덕 의원 등 최고의 강사진 참여

AI 에이전트·스테이블코인·RWA·STO 등 차세대 디지털자산 전략 집중 교육

0 포스텍 크립토블록체인연구센터(CCBR) 공동센터장 홍원기 교수

포항공과대학교(포스텍·POSTECH)가 인공지능(AI)과 블록체인의 융합 시대를 선도할 최고위 리더 양성에 나선다.

포스텍 크립토블록체인연구센터(CCBR, 공동센터장 홍원기 교수, 우종수 교수)와 디지털자산 전문 매체 블록체인투데이(대표이사 정주필)가 공동 주최·주관하는 '포스텍 블록체인 및 디지털자산 전문가 과정'이 11기 수강생을 모집한다.

이번 과정은 기술적 신뢰 인프라인 블록체인과 스스로 판단하고 과업을 수행하는 AI 에이전트가 결합하는 급격한 패러다임 전환기를 맞이하여, 기업 경영진과 금융·법률 전문가, 스타트업 종사자들에게 가장 최신의 실무형 자산 전략과 비즈니스 인사이트를 제공할 예정이다.

이번 11기 교육 과정의 핵심 키워드는 '블록체인과 AI의 융합'이다. 최근 산업 전반을 흔들고 있는 생성형 AI 기술은 한 단계 더 진화하여 독자적인 판단력을 갖춘 'AI 에이전트(AI Agent)' 시대로 진입하고 있다.

여기에 데이터의 위·변조를 막고 경제적 상호작용의 신뢰를 보장하는 블록체인 인프라가 결합하면서 Web3 중심의 거대한 신산업 생태계가 개척되는 추세이다.

포스텍은 이러한 시대적 요구에 발맞춰 비트코인, 스테이블코인, 토큰증권(STO), 실물연계자산(RWA), 온체인 데이터 분석, 디지털자산 커스터디 등 차세대 금융 자산과 AI 기술의 접점을 체계적으로 분석하는 커리큘럼을 전면에 내세웠다.

강사진 역시 국내외 산업 현장과 정책, 학계를 아우르는 독보적인 최정상급 인사들로 구성됐다. 입학식 특강은 가상자산 정책 및 입법 행보를 이끌어온 더불어민주당 민병덕 국회의원이 맡아 국내외 정책 및 규제 환경의 최신 향방을 조망한다.

이어 포스텍 CCBR 공동센터장인 우종수 교수가 화폐의 역사와 암호화폐의 본질적 가치를 짚어내고, 홍원기 공동센터장이 블록체인 핵심 기술 원리와 산업적 응용 가능성을 명쾌하게 제시한다.

특히 이번 11기 과정에서 가장 주목받는 대목은 전)엔비디아(NVIDIA) 코리아 대표를 역임한 유응준 대표의 합류이다. 유응준 대표는 'AI 에이전트 시대의 비즈니스 패러다임 전환'을 주제로, 글로벌 AI 시장을 제패한 엔비디아의 기술적 통찰과 기업 경영 현장에 몰고 올 AI 에이전트의 파급력을 집중 강연한다. 기술 융합 분야에서는 장민 포스텍 산학협력단 겸직교수가 AI 에이전트와 블록체인이 결합된 차세대 산업 구조를 입체적으로 분석한다.

디지털금융 및 자산 시장의 거두들도 실전 노하우를 대거 공개한다. 국내 대표 블록체인 기술기업 파라메타의 김종협 대표가 STO와 RWA 시장의 구체적인 비즈니스 모델과 전망을 강연하며, '코어 스테이블코인' 저자인 박재현 대표가 스테이블코인의 구조와 디지털 금융 내 역할을 다룬다.

글로벌 온체인 데이터 분석 기업 크립토퀀트의 주기영 대표는 객관적 데이터에 기반한 시장 분석 및 투자 판단 전략을 제시하며, 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스의 스티브 영 킴 APAC 사업개발이사는 글로벌 디지털자산 시장의 실시간 트렌드와 사업 전략을 전달한다.

또한, 20대 창업가로서 1000억 원대 기업 가치를 일궈낸 연창학 블록오디세이 대표가 블록체인 금융 인프라 실전 사례를 소개하고, 조진석 KODA(한국디지털에셋) 대표가 디지털자산 커스터디 시장의 현재와 미래를 정밀하게 짚어낸다. 대한민국 최초로 기술과 법을 융합한 구태언 법무법인 린 테크그룹 총괄변호사는 디지털자산과 토큰증권을 둘러싼 국내 법체계 모색과 법률적 리스크 관리 방안을 제시한다.

포스텍 블록체인 및 디지털자산 전문가 과정은 지난 기수 수료생들로부터 실질적인 교육 효과와 강력한 네트워크 형성 가치를 이미 입증받았다. 한국디지털금융협회 회장, 의료기관 원장, 법무법인 대표 변호사,전 검사장, 전 국세청장, 주한 외교관, SC제일은행 부행장, SK네트웍스 상무, KB증권 지점장 등 금융·의료·법률·대기업 최고위 인사들이 수료 후 실제 본업에 AI와 블록체인 융합 전략을 성공적으로 도입한 바 있다. 20대부터 60대까지 다양한 연령과 직업군의 수강생들이 한데 모여 교류하는 강력한 인적 인프라 역시 이 과정만의 차별화된 특권이다.

본 과정은 2026년 9월 16일부터 12월 9일까지 총 13주(14회차) 동안 매주 수요일 저녁 서울 서초구 강남역 인근 한국컨퍼런스센터에서 진행된다.

수료생에게는 포스텍 총장 명의의 수료증이 수여되며, 포스텍 총동창회 준회원 자격이 부여된다. 수강 인원은 깊이 있는 토론과 1:1 맞춤형 네트워크를 위해 30명 소수 정예로 운영된다. 과정에 대한 자세한 안내 및 입학 지원은 포스텍 블록체인 및 디지털자산 전문가 과정 공식 홈페이지와 블록체인투데이에 문의 전화를 통해 확인할 수 있다.