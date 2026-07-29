당원 중심 vs 국민 정당… 국힘 노선 두고 쪼개진 투톱

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당 일각에서는 이번 논쟁을 계기로 '제왕적 당대표 체제'에서 벗어나 원내정당으로 전환해야 한다는 주장까지 제기되면서 당의 노선과 권력구조 개편을 둘러싼 논의가 확산하는 모습이다.
29일 정치권에 따르면 장 대표는 최근 '선출직 공직자 평가 혁신 태스크포스(TF)'를 출범시키고 현역 국회의원과 시·도지사, 지방의원 등을 대상으로 평가 기준 마련에 착수했다. '당원 중심 정당' 기조에 맞춰 공천 과정에서 '당성 평가'를 강화하겠다는 취지다.
장 대표는 "계파 정치나 당내 싸움에 몰두하는 사람이 아니라 당원과 함께 4년 내내 싸울 수 있는 사람을 공천해야 한다"며 "공천에서 당대표를 배제하자는 주장이 자신들의 유불리를 따지는 얄팍한 생각에서 나온 것이라면 당원을 완전히 무시하는 잘못된 발상"이라고 지적했다.
반면 정 원내대표는 민심과 외연 확장의 중요성을 강조했다. 정 원내대표는 "수도권에서 승리하려면 중도·수도권으로 지지를 확장해야 하고, 국민 공감 정치를 해야 한다는 차원에서 국민정당을 말한 것"이라고 밝혔다.
당내 비주류에서는 이번 논쟁을 계기로 당 운영 체제 전반을 개편해야 한다는 주장도 다시 고개를 들고 있다. 영남권의 한 중진 의원은 "당대표에게 권한이 지나치게 집중되다 보니 합의된 노선을 만들지 못하고 대표 개인의 노선이 당의 노선이 되고 있다"며 "선거철에는 당권을 쥔 대표가 공천권까지 행사하면서 줄 세우기와 배제 정치가 반복되고 있다. 당심과 민심의 괴리가 커질 때는 민심 반영 비율을 높여야 한다"고 말했다.