‘연임 개헌’ 선그은 與당권 주자, 조정식 책임론엔 온도차

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송 후보는 MBC '뉴스투데이'에서 조 의장의 발언에 대해 "오해의 소지가 있고 적절하지 않았다"며 사과를 요구했다. 정 후보는 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "조 의장이 기자들에게 낚인 것 같다"고 했고, 김 후보는 SNS를 통해 "쟁점을 더 키우는 것은 옳지도 필요하지도 않다"며 봉합에 무게를 뒀다.
특히 후보 간 충돌은 '명청 갈등'을 놓고 본격화했다. 송 후보는 정 후보를 향해 "객관적으로 불협화음이 존재하는데 이를 부정하는 것은 손바닥으로 하늘을 가리는 것"이라고 꼬집었다. 이어 "당의 승리나 이재명 정부의 성공보다 자기 조직 확대에 몰두했다"며 "최고위원 후보 3명이 조직처럼 따라다니는데 사조직이라는 느낌이 들지 않느냐"고 비판했다.
정 후보는 "명청 갈등은 허구"라고 맞받았다. 그는 "김민석 후보와 저의 대결인 '석청대전'이라면 수용하겠지만 이 대통령과 제가 싸우겠느냐"며 "대통령과 당의 지지율이 높아야 저에게도 좋은 것 아니냐. 언론의 갈라치기이자 프레임"이라고 반박했다.
'신천지 개입설'을 둘러싼 공방도 이어졌다. 정 후보는 "근거를 대지 못하면서 당과 당원들을 공격한 일"이라며 "깨끗하게 사과하지 않는 것은 중대한 해당 행위"라고 주장했다.
반면 송 후보는 "문제를 제기한 김 후보를 공격할 것이 아니라 함께 신천지의 정치 개입에 반대하고 철저한 수사를 촉구하는 것이 올바른 자세"라고 맞섰다.