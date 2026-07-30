NC AI, 씨메스로보틱스와 피지컬 AI 로보틱스 개발…제조·물류 공략

전략적 업무협약 체결

[NC AI 보도사진]NC AI-씨메스로보틱스, 피지컬 AI 기술 협력 위한 MOU 체결 1 0 이연수 NC AI 대표(왼쪽부터)와 이성호 씨메스로보틱스 대표가 협약식에 참석했다./NC AI

NC AI는 AI 기반 로보틱스 전문기업 씨메스로보틱스와 피지컬 AI 기반의 공동 연구개발 및 상호 기술 공유 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.양사는 이번 협약을 통해 제조·물류 산업에 적용 가능한 차세대 피지컬 AI 기반 로보틱스 솔루션을 공동 개발한다. 이를 위해 피지컬 AI 공동 연구개발, 핵심 기술 및 연구 성과 공유, 차세대 로보틱스 솔루션 발굴과 기술 고도화 등 다양한 분야에서 협력 체계를 구축하기로 했다.NC AI는 현실 세계의 물리 법칙과 환경 변화를 이해하고 미래 상태를 예측하는 '월드모델(World Model)'과 로봇 범용 지능 구현을 위한 '로봇 파운데이션 모델(RFM)' 기술을 바탕으로 로봇이 주변 환경을 이해하고 자율적으로 의사결정을 수행할 수 있는 AI 기술을 고도화할 계획이다.씨메스로보틱스는 제조·물류 현장에서 축적한 데이터를 기반으로 학습한 비전 파운데이션 모델(VFM)과 RFM, 정밀 로봇 제어 기술을 활용해 AI 모델의 산업 현장 실증과 성능 개선을 맡는다.특히 양사는 산업 현장에서 확보한 데이터를 AI 학습과 시뮬레이션 환경 구축에 활용하고, 학습된 AI 모델을 실제 로봇 시스템에 다시 적용하는 선순환 개발 체계를 구축한다. 이를 통해 피지컬 AI 상용화의 핵심 과제로 꼽히는 학습 데이터 확보와 'Sim-to-Real(시뮬레이션과 실제 환경 간 성능 차이)' 문제를 해결하고, 실제 산업 현장에 즉시 적용 가능한 지능형 로보틱스 기술 개발을 앞당긴다는 목표다.최근 제조·물류 산업에서는 생성형 AI를 넘어 실제 환경을 인식하고 행동하는 피지컬 AI가 차세대 산업 혁신 기술로 주목받고 있다. 카메라와 센서를 통해 주변 환경을 인식하고 AI가 상황을 판단해 자율적으로 작업을 수행하는 지능형 로봇 수요가 확대되면서 AI와 로보틱스의 융합 경쟁도 본격화되는 추세다.양사는 제조·물류 분야를 시작으로 피지컬 AI 적용 범위를 다양한 산업으로 확대하고, 글로벌 시장을 겨냥한 AI 로보틱스 솔루션을 공동 발굴할 계획이다.NC AI는 올해 초 자체 월드모델 연구 성과를 공개하며 기존 대비 4분의 1 수준의 컴퓨팅 자원으로 글로벌 최고 수준에 준하는 성능을 구현했다고 밝힌 바 있다. 회사는 이를 기반으로 월드모델과 RFM 중심의 피지컬 AI 핵심 기술 고도화를 추진하고 있다.씨메스로보틱스는 3차원 비전 기술과 정밀 로봇 제어 기술을 기반으로 제조·물류 현장의 비정형 작업을 자동화하는 솔루션을 공급해 왔으며, 실제 산업 현장에서 축적한 3D 비전 학습 데이터와 로봇 운영 데이터를 피지컬 AI 상용화의 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다.이연수 NC AI 대표는 "씨메스로보틱스와의 협력은 양사의 핵심 기술 역량을 바탕으로 피지컬 AI의 실제 산업 적용을 확대하고 제조·물류 환경의 지능형 자동화를 앞당기는 중요한 계기가 될 것"이라며 "산업 현장의 복잡한 과제를 해결하고 새로운 혁신을 이끌 차세대 피지컬 AI 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔다.이성호 씨메스로보틱스 대표이사는 "이번 NC AI와의 협약을 통해 국내 피지컬 AI 핵심 파트너와 협력 생태계를 구성하게 됐다"며 "씨메스로보틱스의 피지컬 AI가 NC AI의 강력한 AI 소프트웨어와 결합될 때, 실제 산업 현장에서 곧바로 활용 가능한 지능형 자동화 솔루션이 완성된다"고 전했다. 이어 "이번 협약은 단순한 파트너십이 아니라 현장 데이터와 기술이 오가는 협력 모델"이라고 강조했다.