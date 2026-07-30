SK하이닉스, AI 인재 채용 위해 근원적 사고력 본다… 학력 철폐 이어 반나절 면접 도입

8월 20일부터 26일까지 신입사원 서류 접수

심층면접 도입…서류서 AI·반도체 역량 평가

2026 하반기 SK하이닉스_기술 사무직 신입 채용설명회_포스터(500X700) 0 2026년 하반기 SK하이닉스 기술 사무직 신입 채용설명회 포스터. /SK하이닉스

SK하이닉스가 인공지능(AI) 시대에 맞춘 인재 선발을 위해 채용 전형을 대폭 개편한다. 단순 스펙이 아니라 근원적 사고력인 '생각 근육'에 초점을 맞추겠다는 방침이다.30일 SK하이닉스는 오는 8월 20일부터 26일까지 신입사원 수시 채용 서류 접수를 진행한다고 밝혔다. 모집 직무는 설계, 소자, R&D공정, 양산기술 등으로 근무지는 이천, 청주, 분당, 서울 등이다. 지난 6월 '학력 제한 전면 폐지'에 따라 학력은 물론 연령 상관없이 누구나 지원 가능하다.이번 채용에서 핵심적인 변화는 실전 역량 검증에 초점을 맞춘 '반나절 심층면접'이라는 점이다. 이는 최태원 SK그룹 회장이 강조해 온 AI 시대 인재상인 '생각 근육' 지론과 궤를 같이 한다는 게 SK하이닉스 측 설명이다. 앞서 최 회장은 "AI 시대에는 다양한 영역을 넘나들며 인간과 AI가 공존하는 새로운 시스템과 사회를 설계할 수 있는 인재가 더 중요해질 것"이라며 "문제의 본질을 스스로 질문하고 사고하는 힘(생각 근육)이 중요하다"고 말했다.이번에 SK하이닉스는 20~30분 안팎으로 진행되던 기존 면접에서 벗어나 반나절 동안 심도 있는 과제 수행과 인터뷰를 진행한다. 지원자의 직무 전문성은 물론, AI 응용 능력, 인문학적 소양, 논리적 사고력 등을 종합적으로 검증하겠다는 구상이다.서류 단계에서도 역량 중심 평가를 하겠다는 계획이다. SK하이닉스는 기존의 자기소개서 항목을 없애고, 지원자가 보유한 'AI 활용 역량', '반도체 직무 전문성'을 기술하는 신규 서식을 도입한다고 했다. 스펙이나 형식적인 소개 대신 AI 업무에 유연하게 적용하고 현업의 난제를 해결할 수 있는 잠재력을 서류 단계부터 확인하겠다는 취지다.SK하이닉스는 오는 4분기 'AI 해커톤 공모전'도 여는데, 공모전에서 우수한 성적을 거둔 참가자에게는 서류 전형을 면제하고 바로 면접 기회를 부여하는 '패스트트랙(Fast Track)' 혜택을 부여하기로 했다. 이 공모전은 제한된 시간 동안 현장의 난제를 해결하는 소프트웨어나 알고리즘 모델을 구현해 내는 경진대회다. 참가자들은 반도체 현장의 문제를 AI로 해결하는 챌린지를 거치게 된다.SK하이닉스 관계자는 "스펙과 서류 평가에서 벗어나 지원자의 근원적 문제 해결 능력과 실전형 역량을 면밀히 검증할 수 있도록 채용 체계를 개편했다"며 "생각하는 힘을 갖춘 AI 인재를 적극적으로 채용하고 육성해 글로벌 AI 반도체 시장에서의 독보적인 기술 리더십을 이어가겠다"고 말했다.