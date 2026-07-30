삼성, 청년 직무 역량 지원하는 ‘청년희망배움터’ 개강

개강식에 권창준 고용노동부 차관 등 참석

청년수요·취업연계 고려해 6개 분야로 운영

삼성 0 삼성 사옥. /삼성

삼성그룹이 정부의 청년 직무 역량 강화 사업 'K-뉴딜 아카데미' 일환인 '청년희망배움터'가 개강했다. 다음달 3일부터 충청, 호남, 경북, 경남 등 전국 4개 권역에서 시작될 예정이다.30일 삼성그룹은 삼성화재 대전 유성연수원에서 '청년희망배움터' 개강식을 개최했다고 밝혔다. 청년희망배움터는 그룹의 '희망디딤돌 2.0' 운영 경험과 관계사 교육 인프라를 활용해 비수도권 미취업 청년들의 역량을 지원하는 교육 프로그램이다.이날 개강식에는 권창준 고용노동부 차관, 이소희 국민의힘 의원, 여명구 삼성전자 DS사회공헌단장, 충청권 입과 교육생 등 약 250명이 참석했다.온라인으로는 황정아 더불어민주당 의원은 영상을 통해 축사를 전했고 호남, 경북, 경남 등 각 지역의 교육생들도 실시간 온라인으로 참여했다.행사에 참석한 권 차관은 "K-뉴딜 아카데미는 정부가 뒷받침해 모두가 함께 성장하는 정책"이라며 "삼성의 청년희망배움터를 통해 청년들이 더욱 성장하고 더 높이 도약하기를 기원한다"고 했다.이 의원은 "청년에게 필요한 것은 직접 배우고 경험하며 자신의 실력을 키울 수 있는 기회"라며 "비수도권 청년이 배움과 진로 선택의 기회를 제한받지 않도록 힘쓰겠다"고 말했다.황 의원은 영상 축사를 통해 "청년희망배움터가 비수도권 청년들에게 실전형 직무교육과 커리어 개발의 기회를 제공한다는 점에서 의미 있다"며 "청년들이 지역과 환경에 관계없이 공정한 배움과 취업의 기회를 누리고 마음껏 도전할 수 있도록 필요한 정책과 제도 마련에 최선을 다하겠다"고 전했다.여 단장은 "청년희망배움터에서 익힌 기술은 든든한 경쟁력이 될 것"이라며 "산업현장에 필요한 기술 인재를 양성하고 청년들의 성장 기회를 확대하는 데 지속해서 노력하겠다"고 강조했다.청년희망배움터는 청년 수요와 취업 연계성을 고려해 전자·IT제조 기술자, 공조냉동 기술자, 선박제조 기술자, 중장비 운전 기능사, 온라인 광고·홍보 실무자, 제과제빵 기능사 등 전체 6개 직무 분야로 운영된다.기초역량 교육부터 직무 특화교육, 커리어 개발까지 이어지는 패키지 프로그램으로 교육생들의 취업 경쟁력 강화를 지원한다.그룹은 이를 통해 올해 비수도권 미취업 청년 1000명을 전반기, 후반기에 나눠 선발한다. 후반기 교육은 오는 8월 모집 공고 후 11월부터 진행된다.