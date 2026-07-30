닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

SH, 내달 11일부터 재개발 임대주택 3421가구 청약 접수

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260730010011449

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 07. 30. 16:16

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1
서울주택도시개발공사(SH) 사옥 전경.
서울주택도시개발공사(SH)는 오는 8월 11~14일 재개발임대주택 3421가구의 선순위 대상자 청약 접수를 신청받는다고 30일 밝혔다. 후순위 접수는 같은 달 20일 진행한다. 선순위 신청자 수가 공급 가구의 200%를 초과하면 후순위 신청은 받지 않는다.

고령자·장애인 등 인터넷 사용이 어려운 청약자들을 위해 같은 달 12~14일 SH 본사 2층 대강당에서 방문 접수를 실시한다. 서류 심사 대상자는 27일 발표하며, 최종 당첨자는 오는 12월 30일 발표한다. 입주는 2027년 2월에 가능하다.

이번 공급은 입주자 퇴거, 계약 취소 등으로 발생한 기존 단지 잔여 공가 1528가구 및 예비 입주자 1893가구를 대상으로 한다. 이번에 공급하는 재개발임대주택은 재개발 철거 세입자에게 우선 공급하고 남은 공가를 일반 공급하는 주택으로, 전용 39㎡ 이하 소형 주택이다.

일반공급 입주 자격은 입주자 모집 공고일(7월 30일) 현재 서울시에 거주하는 무주택 세대 구성원이다. 소득 기준은 1순위의 경우 가구당 도시 근로자 월평균 소득의 50% 이하, 2순위의 경우 70% 이하여야 한다. 세대 총자산 3억4500만원 이하, 보유 자동차 가액 4542만원 이하도 충족해야 신청할 수 있다.

SH는 이번 공고에서 입주자 선정 기준과 공급 절차를 합리적으로 정비했다. 기존 가점 항목 가운데 신청자 나이와 세대원 수 관련 항목을 삭제하고, 청약저축 납입 횟수와 서울시 거주 기간만 반영한다.

서류 제출 방식도 우편 접수 외에 온라인 제출을 도입했다. 인터넷 이용이 어려운 청약자는 종전과 같이 등기우편으로 서류를 제출할 수 있다.

SH 관계자는 "기존 가점 체계에서 상대적으로 불리했던 저소득 청년층과 1인 가구 등의 입주 기회가 확대되고, 신청부터 입주까지 소요 기간을 이전 공고 대비 1개월 단축해 신청자의 대기 부담을 완화할 것으로 기대된다"고 말했다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘日 브랜드 카피 논란’ 도쿄베리, 게시물 대거 삭제…백화점 팝업도 중단

[칼럼] ‘소모품’이 된 신규 간호사, 침묵하는 병원의 비극

미 연준, 금리 ‘매파적 동결’에 국채 30년물 5.21% 폭등…다우 1153포인트 하락

[2보] 삼성전자, 역대 최대 분기 실적 기록…반도체서만 89조 벌었다

[日구마모토 강진] 반도체공장 잇단 가동중단…도요타·닛산도 생산 차질

[인터뷰] 손나은 “‘김부장’으로 새로운 얼굴 발견했죠”

미·이란 충돌, 요르단서 지중해·홍해까지 확산...트럼프 “두들겨 팰 것” 보복전 재개 예고

지금 뜨는 뉴스

“버거킹 아침 됩니다”…맥모닝 긴장하게 만든 간판 화제

도쿄베리, 日 도쿄바나나 ‘카피’ 논란…백화점 팝업도 중단

기후동행패스 9월 정식 출시…청년 혜택 39세로 확대

“밤만 되면 미친 듯이 쇼핑”…알고 보니 ‘뇌 문제’였다

BTS, 그래미 어워즈 보이콧…“지역·언어로 구분 말길”