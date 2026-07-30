LG디스플레이, 국민성장펀드 1조5000억 확보…차세대 OLED 기술 초격차 나서기로

국민성장펀드에 자체 자금까지 3조 투입

외형적 증설 아닌 질적 구조 전환 집중

clip20260730161906 0 LG디스플레이. /LG디스플레이

LG디스플레이가 3조원 투자로 차세대 OLED 기술 초격차에 나선다. 회사는 불확실성이 높은 대외 환경에서 선제적 투자로 압도적 경쟁 우위를 점하겠다는 구상이다.30일 LG디스플레이는 국민성장펀드 2차 메가프로젝트의 일환인 'OLED 초격차 확보' 지원 기업으로 선정되면서 1조5000억원의 장기·저금리 자금을 확보했다고 밝혔다. 여기에 회사는 자체 자금 1조5000억원을 더해 전체 3조원을 차세대 OLED 신기술 개발·생산 인프라 구축에 투입할 계획이다.LG디스플레이 측은 "이번 투자는 중장기 OLED 신기술 투자 계획의 일환"이라며 "대규모 자금 조달에 따른 재무 부담을 최소화하면서 미래 성장 동력을 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.특히 국책 금융인 국민성장펀드의 장기·저금리 대출을 활용해 대규모 자금 조달에 따른 금융 비용을 절감하며, 재무 안정성을 높이고 기술 혁신에 전념할 수 있는 기반을 마련하게 됐다고 강조했다.회사는 확보한 재원을 차세대 프리미엄 OLED 기술 적용에 필요한 인프라 구축에 투입할 예정이다. 저소비전력, 두께 저감 등 OLED만의 차별화된 신기술에 투자함으로써 미래 성장을 위한 동력과 수익성을 동시에 확보하겠다는 전략이다.단순히 생산능력 확대를 위한 외형적 증설이 아닌 차세대 OLED 기술 확보를 위한 질적 구조 전환에 투자를 집중하는 것이라는 게 LG디스플레이 관계자 설명이다. 회사는 중국의 물량 공세와 가격 경쟁 프레임에서 탈피해 고부가가치 제품 중심의 수익 구조를 공고히 하겠다는 계획이다.회사는 이번 투자에 대해 지역 경제 활성화와 국내 소재·부품·장비(소부장) 기업과의 동반 성장 측면에서도 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 했다. 투자가 집중되는 파주를 비롯한 경기 지역의 협력사들과 협력을 통해 국내 디스플레이 산업 전반의 경쟁력을 제고하는 선순환 효과가 나타날 것으로 내다봤다.LG디스플레이 관계자는 "이번 3조원 투자는 기술 초격차를 통해 K-디스플레이 핵심인 OLED 기술 주권을 지키겠다는 강력한 의지"라며 "확보된 재원을 효율적으로 집행해 차별화된 제품·기술 경쟁력을 갖추고, 대한민국 첨단 전략 산업의 발전을 이끄는 견인차 역할을 다할 것"이라고 말했다.