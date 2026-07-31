李, 칠레 건국영웅 동상 헌화…카스트와 취재진에 ‘손하트’

칠레 건국영웅 동상 찾은 이재명 대통령 부부 0 칠레를 공식 방문 중인 이재명 대통령 부부가 30일(현지시간) 산티아고에 위치한 칠레 건국 영웅 오히긴스 동상을 찾아 헌화를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 페르난도 바로스 국방부 장관, 김혜경 여사, 이재명 대통령, 세바스티안 가르시아 육군 수방사령관, 아르투로 지아달라 의전 부총국장. / 연합뉴스

손가락 하트 만들어 보이는 한-칠레 정상 0 이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 공식 방문 환영식을 마치고 궁으로 들어가던 중 수행원 및 취재진 등을 향해 손가락 하트를 만들어 보이고 있다./ 연합뉴스

칠레를 순방 중인 이재명 대통령은 30일(현지시간) 칠레 산티아고의 건국 영웅 베르나르도 오히긴스 동상을 찾아 헌화했다.이 대통령은 이날 오전 김혜경 여사와 함께 칠레 대통령궁 인근에 있는 동상을 방문해 헌화하고 묵념해 고인을 기렸다.오히긴스는 19세기 스페인에 맞서 칠레의 독립운동을 이끌었고 최고지도자까지 지내는 등 현지에서 영웅으로 평가받는 인물이다.이 대통령은 이페르난도 바로스 칠레 국방장관과 오히긴스의 생애와 독립전쟁의 역사에 관해 대화를 나누기도 했다.바로스 장관은 "칠레를 방문해 주신 것을 큰 영광으로 생각한다"며 "이번 기회를 통해 생산적인 우호적인 관계를 더 맺어나갔으면 좋겠다"고 했다.이후 이 대통령은 대통령궁인 아모네궁으로 이동해 호세 안토니오 카스트 대통령과 공식환영식에 참석했다.환영식이 끝난 후 두 정상은 선물 교환식을 위해 대통령궁 2층으로 이동했는데, 이 과정에서 난간에 잠깐 멈춰 취재진에 '손가락 하트'를 하며 웃기도 했다.이 대통령은 카스트 대통령에게 '나전칠기 일월오봉도'와 '유기 와인잔 세트'를, 아드리아솔라 여사에게 '백자 서양 식기 세트'와 한국 화장품 세트를 선물했다.카스트 대통령은 이 대통령부부에게 알파카 담요, 커피드립 세트, 청금석(라피스 라술리) 보석함, 칠레산 와인을 선물했다고 청와대는 전했다.