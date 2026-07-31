칠레 대통령, 韓·칠레 광물협력 언급하며 “백지장도 맞들면 낫다”

공동언론발표 마친 한-칠레 정상 0 이재명 대통령과 호세 안토니오 카스트 칠레 대통령이 30일(현지시간) 산티아고 대통령궁에서 공동언론발표 후 악수하고 있다./연합뉴스

호세 안토니오 카스트 칠레 대통령은 30일(현지시간) "한국에는 '백지장도 맞들면 낫다'라는 말이 있다. 한국과 칠레의 핵심광물 교류 역시 이런 관점에서 이해할 수 있다"고 말했다.카스트 대통령은 이날 산티아고 대통령궁에서 이재명 대통령과 정상회담을 가진 뒤 공동언론발표에서 양국의 광물 협력을 설명하며 이 같이 말했다.카스트 대통령은 산티아고 인근에 자리한 세종과학기지에서 한국과 칠레가 남극 연구로 협력하고 있다고 하며 "교류를 한 단계 더 나아가려 한다"고 말했다.그러면서 그는 "그런 연장선에서 이 대통령이 남극에 한 번 방문해달라"고 초청을 하기도 했다.또 카스트 대통령은 "칠레의 와인과 과일 등이 한국 가정에서 상당히 많은 자리를 차지하고 있다"며 "칠레 국민들은 K팝이나 방탄소년단(BTS) 등을 통해 한국 문화를 더 가까이하고 있다"고 소개했다.이어 "청년들도 한국어 공부 및 한국에서 석사 과정을 이수하는 일 등에 큰 관심을 보인다"고 덧붙였다.카스트 대통령은 이번 정상회담을 계기로 한·칠레 자유무역협정(FTA) 현대화 논의가 시작되는 것과 관련해 "두 나라의 관계를 발전시키는 데 기여를 할 수 있을 것"이라고 기대감을 표했다.이어 "경제적 부분을 넘어 방위산업이나 안전 문제 등에 대해 교류가 활성화되기를 바란다"고 말했다.아울러 그는 이 대통령에게 "칠레에 방문해 준 것에 대해 다시 환영의 말씀을 드린다. 칠레를 이 대통령의 집인 것처럼 생각해달라"고 했다.이에 이 대통령은 "대한민국 국민을 대표해 감사를 드린다"며 "카스트 대통령도 가까운 시일 내에 방한을 하셔서 한국에서 꼭 뵙게 되기를 바란다"고 화답했다.