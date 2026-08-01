李 “아르헨과 핵심광물 협력…최적의 파트너 될 것”

악수하는 한-아르헨티나 정상 0 이재명 대통령과 하비에르 밀레이 대통령이 31일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 대통령궁에서 공식 기념촬영을 마친 뒤 악수하고 있다. / 연합뉴스

아르헨티나를 공식 방문한 이재명 대통령은 31일(현지시간) "이번 방문 기간 (한국과 아르헨티나가) 핵심광물 공급망 협력 양해각서(MOU)를 체결할 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령과의 정상회담을 앞두고 공개된 스페인어권 통신사 에페(EFE)와의 서면 인터뷰에서 이같이 말했다.이 대통령은 아르헨티나와의 이번 MOU는 핵심광물 공급망 전주기에 걸친 협력체계 구축을 목표로 한다고 밝혔다.특히 이 대통령은 한국의 배터리 분야 경쟁력을 부각하며 "한국은 아르헨티나가 광물 자원의 부가가치를 높이는 데 최적의 파트너가 될 것"이라고 말했다.그러면서 포스코 아르헨티나 법인이 현지에서 운영 중인 '살 데 오로' 프로젝트를 통해 리튬 추출 및 가공, 관련 화합물의 상업적 생산에서 성과를 내고 있다는 점을 양국의 대표 협력 사례로 제시했다.에너지 협력에 대한 기대감도 드러냈다.이 대통령은 "한국은 대규모 셰일오일·가스전인 바카 무에르타(Vaca Muerta)의 생산 확대를 통해 에너지 수입국에서 수출국으로 전환하고 있는 아르헨티나에 주목하고 있다"고 말했다.또 HD현대오일뱅크가 올해 처음으로 아르헨티나산 원유를 구매한 것을 소개하며 안정적인 운송 여건 등을 고려할 때 아르헨티나가 글로벌 에너지 시장에서 더욱 중요한 역할을 하게 될 것이라고 기대했다.