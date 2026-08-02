인하공전, 우즈베키스탄 직업교육청과 MOU…“항공서비스 전문인력 양성 맞손”

0005393500_001_20260730160008238 0 인하공전과 우즈벡 직업교육청 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./인하공전

인하공업전문대학이 우즈베키스탄 정부 대표단과 업무협약을 맺고 K-직업교육 노하우를 전수, 항공서비스 분야 글로벌 전문인력 양성 체계를 구축한다.인하공전은 최근 우즈베키스탄 고등교육과학혁신부 산하 직업교육청 대표단과 항공서비스 분야 객실승무원 전문인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.양 기관은 이번 협약을 통해 항공서비스 분야 교육과정 및 콘텐츠 공동 개발, 교원·학생 교류, 직업교육 프로그램 운영 등 다각도로 협력을 확대하기로 했다.이를 통해 우즈베키스탄 현지 산업 수요에 맞는 실무형 인재 양성 기반을 마련할 방침이다.이번 대표단 방문은 우즈베키스탄 정부의 항공산업 육성 정책 및 우르겐치 국제공항 개발사업에 따른 현지 인력 수요 증가에 대응하기 위해 추진됐다.대표단은 방문 기간 동안 B777-200ER 실물 항공기 실습시설, 항공안전훈련실습실 등 현장 중심 교육 인프라를 둘러보고 객실승무원 교육과정을 벤치마킹했다.우즈베키스탄 타슈켄트 인하대 설립 경험이 있는 조우석 총장은 "대학이 축적해 온 직업교육 경험과 노하우를 바탕으로 우즈베키스탄 테크니쿰의 중장기 교육과정 개발과 지속 가능한 인재양성 체계 구축을 적극 지원하겠다"며 성공적인 협력 모델을 만들겠다는 의지를 밝혔다.