중기 옴부즈만, ‘참 좋은 중소기업·소상공인 대상’ 수상 후보자 모집

3일부터 8월 31일까지 신청·접수

중소기업 옴부즈만은 '2026 참 좋은 중소기업·소상공인 대상' 추천 후보자 신청을 3일부터 31일까지 받는다고 2일 밝혔다.시상 부문은 사회공헌(사회적 가치 창출·행복한 일자리 조성·ESG 경영 실천 등), 지역발전(비수도권 지역사회 투자·지역 인재 채용 등 동반 성장 기여), 기술혁신(창의적 아이디어 기반 신기술·신제품 개발·시장 개척), 소상공인(도전과 혁신으로 위기 극복, 주변 상권 등에 긍정적 영향), 규제혁신(불합리한 규제 발굴·개선 주도 및 혁신적 방식의 문제 해결) 등 총 5개 분야이다.신청은 본인이 직접 신청하거나 지방자치단체, 공공기관, 협회·단체 등 기관의 추천으로 신청할 수도 있다. 옴부즈만과 기업은행은 접수된 후보자에 대해 핵심 역량과 성과, 사회·경제적 파급효과 등을 기준으로, 해당 분야에서 뚜렷한 공로가 있는 수상자를 최종 선정할 계획이다.올해 포상규모는 우수 기업인 등 총 40점 내외로 재정경제부장관 표창과 중소벤처기업부장관 표창, 옴부즈만·기업은행장상을 각각 수여한다. 최종 선정된 수상자들에 대한 시상은 오는 12월 9일 '2026 참 좋은 중소기업·소상공인 대상' 행사에서 진행될 예정이다.포상 신청 요건과 절차 등 세부내용은 중소기업 옴부즈만 누리집에서 확인할 수 있다.