흘러간 물 코로나19 中에서 다시 꿈틀

한여름 맞아 확산세 지속

독감 유사환자 중 양성률 20% 이상

사망자는 보고되지 않은 듯

clip20260802174756 0 흘러간 물로 알려진 코로나19가 중국에서 다시 증가하고 있다. 그러나 치명적인 상황은 아닌 듯 보인다. 때문에 코로나19 창궐 초창기에 후베이(湖北)성 우한(武漢)에서 벌어진 상황은 영원히 재현되지 않을 것으로 예상된다./신징바오(新京報).

이제는 흘러간 물로 인식돼버린 코로나19가 중국에서 다시 증가하는 상황이 이어지고 있다. 독감 유사 증상 환자 중 양성률이 최근 20%를 넘어선 것으로 나타났다. 그러나 사망자는 보고되지 않아 코로나19가 치명적인 전염병의 딱지는 떼어냈다고 해도 좋을 듯하다.중국 보건 정보에 밝은 베이징 소식통들의 2일 전언에 따르면 중국 질병예방통제센터는 최근 코로나19 바이러스 검사 양성률이 지속적으로 상승해 지난달 넷째주, 즉 20∼26일에 20.3%에 달했다고 밝혔다. 이는 전국 병원 외래·응급실의 독감 유사 증상 환자를 대상으로 한 호흡기 검체에서 5건 중 1건이 코로나19 양성 판정을 받았다는 의미가 된다.당국은 그러면서 양성률이 직전 주와 비교해 4%포인트 상승했다고 밝혔다. 그러나 이는 중간 수준의 유행 양상으로 통상적인 주기적 변동이라고 강조했다. 특히 최근 2년간의 유행 흐름과 비슷하다고도 덧붙였다. 특별한 위중 상황은 아니라는 얘기가 될 것 같다.당국은 이외에 현재 대부분이 경증 감염 환자이나 노인 및 만성 기저질환자의 경우 중증으로 진행될 가능성이 있는 만큼 주의해야 한다고 강조했다.코로나 변이 점유율은 NB.1.8.1 변이 계통이 가장 높은 것으로 나타났다. 지역과 연령대별 분포를 보면 중국 남부 지역의 양성률이 북부 지역과 비교해 크게 높았다. 15∼59세 연령층의 양성률이 특별하게 높았다.