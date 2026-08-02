[李대통령, 이번주 2차 업무보고] 쿠팡사태·사관학교 통합 이슈… 對美투자 후속조치 다룰듯

이재명 대통령과 김혜경 여사가 2일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 국제공항에서 영접 인사들과 인사하고 있다. 이 대통령은 이날 현지 동포들과 오찬간담회를 갖는 것을 끝으로 미국과 중남미 3개국을 잇는 7박 11일간의 순방 일정을 마무리한다. 3일 귀국하는 이 대통령은 오는 4일 오후 2시부터 산업통상부와 지식재산처, 기후에너지부, 기상청, 원자력안전위원회로부터 업무보고를 받는다. /연합