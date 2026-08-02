양산 사상 첫 42.5도...전국이 ‘가마솥 폭염’

2일 경북 경주시 안강읍 하곡저수지가 대부분 바닥이 드러난 채 메말라 가고 있다. 농어촌정보 포털서비스에 따르면 인근 976㏊의 논밭에 물을 대는 하곡지의 이날 기준 저수량은 총저수량의 10%에도 못 미친다. 경주에는 최근 폭염이 이어지고 있으며 이날도 폭염 중대경보가 내려졌다. /연합