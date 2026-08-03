닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 제약ㆍ바이오

삼성서울병원, 폐식도외과 ‘다빈치5’ 도입…로봇수술 고도화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000328

글자크기

닫기

강혜원 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:34

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

폐암·식도암 각각 생존율 65.7%, 62.5% 기록
김홍관교수님-DV5-로봇수술1
김홍관 폐식도외과 교수가 DV5를 이용한 로봇수술을 진행 중이다./삼성서울병원
삼성서울병원이 폐식도외과 전용 로봇수술 장비인 '다빈치5(DV5)'를 도입했다고 3일 밝혔다.

다빈치는 미국 의료기기 기업 인튜이티브서지컬이 개발한 로봇 보조 수술 장비다. 다빈치5는 기존 장비보다 향상된 고해상도 3D 영상과 더욱 정교해진 로봇팔 움직임, 확대된 작업 범위, 직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 차세대 로봇수술 시스템이다.

삼성서울병원 폐식도외과는 지난해 기준 수술 후 30일 이내 및 재원 중 사망률이 폐암 0.1%, 식도암 0%를 기록했다. 치료 환자의 5년 상대생존율도 폐암은 65.7%로 한국(42.5%)과 미국(28.1%)보다 높았다. 식도암 역시 62.5%로 우리나라(43.5%)와 미국(21.9%) 평균을 웃돌았다.

김홍관 폐식도외과 과장은 "다학제 진료를 기반으로 폐·식도암 분야의 고난도 수술을 개척해 왔다"며 "환자의 삶의 질까지 고려해 로봇수술 등 최소침습 수술을 더욱 고도화하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 삼성서울병원은 최근 뉴스위크가 발표한 아시아·태평양 병원 순위에서 폐암이 포함된 호흡기 분야 1위에 선정되며 2024년부터 3년 연속 최고 병원에 이름을 올렸다. 또 식도암이 포함된 소화기 분야에서도 올해 처음 실시된 평가에서 아시아 1위를 기록했다.

지난해에는 국내 최초로 폐식도외과 분야 로봇수술 에피센터(Epicenter) 로 선정됐다. 에피센터는 인튜이티브서지컬이 다른 병원 의료진 교육을 맡길 수 있는 기관을 엄선해 지정하는 교육기관이다.
강혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

국방부, 민간과 함께 지뢰지대 200여곳 제거한다

日구마모토 이온몰폭발 7명사망…점주회사 “매출금 금고넣어라”직원재진입 지시

[기자의눈] 96兆원 베트남 북남고속철, 한국이 줄 수 있는 것은

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030