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GS칼텍스, 임직원 가족들 초대한 ‘패밀리데이’ 성료

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김영진 기자

승인 : 2026. 08. 03. 08:37

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에너지 사업 직접 체험…회사 자긍심·소속감 키워
[사진1] GS칼텍스 허세홍 부회장(맨 오른쪽)과 임직원 가족들이 패밀리데이에 참여하고 있다
허세홍 GS칼텍스 부회장(오른쪽)과 임직원 가족들이 패밀리데이에 참여하고 있다./GS칼텍스
GS칼텍스가 임직원 가족들과 함께 한 '패밀리데이'를 성료했다.

3일 GS칼텍스에 따르면 지난달 31일 서울 강남구 GS타워에서 열린 '패밀리데이'는 'Energy to the Future'를 주제로 열렸다. 사전 신청을 통하 선정된 임직원 가족들이 일터를 직접 둘러보고 GS칼텍스의 에너지 사업을 체험할 수 있도록 마련됐다. 단순한 회사 견학을 넘어 가족의 일터를 보다 친숙하게 느끼고, 회사에 대한 자긍심과 소속감을 키우는 시간이 됐다는 설명이다.

임직원 가족들은 실제 근무 공간과 업무 환경을 둘러보는 오피스 투어를 마친 후 GS칼텍스 명예 사원증을 발급받고 패밀리데이 행사장으로 이동해 본격적인 프로그램에 참여했다. 이어 다양한 부스를 둘러보며 GS칼텍스의 에너지 사업과 디지털 기술을 경험했다.

먼저 '에너지 밸류체인 대탐험' 부스에서 GS칼텍스 DAX(Digital & AI Transformation)센터가 직접 개발한 게임 콘텐츠를 통해 원유 구매부터 제품 생산과 판매에 이르는 에너지 사업 밸류체인을 이해했다. 또한 MR(Mixed Reality)·VR(Virtual Reality)을 통해 GS칼텍스 여수공장 전경을 살펴보고, 실제 현장에서 활용 중인 MR·VR 기반 안전교육 콘텐츠를 체험했다.

여기에 AI 바둑&오목, 미니 로봇 축구, 모션인식 스포츠 등 디지털 기술을 활용한 체험 프로그램과 에코백·키링 만들기, 가족사진 촬영 등 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램도 함께 즐겼다.

행사 후반에는 허세홍 GS칼텍스 부회장이 임직원 가족들을 환영하며 감사의 마음을 전했다. 허세홍 부회장은 "이번 패밀리데이가 임직원 가족들이 GS칼텍스와 부모님의 일터를 더욱 가까이 이해하고 부모님의 일에 자부심을 느끼는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며 "오늘의 경험이 즐거운 추억으로 남아 앞으로 꿈을 키워가는 좋은 계기로 이어지길 기대하며, 미래 사회에 꼭 필요한 에너지로 성장해주길 응원한다"고 밝혔다.

한편 GS칼텍스는 임직원의 일과 삶의 균형을 지원하기 위한 다양한 가족친화 제도를 운영하고 있으며 이러한 노력을 바탕으로 2023년 정부에서 운영하는 '가족친화기업' 인증을 취득했다.
김영진 기자

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