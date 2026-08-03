기술력 인정 받은 LG 세탁가전…전세계 B2B 공급 확대

[사진1] LG전자, 제품 경쟁력과 관리 솔루션 앞세워 글로벌 B2B 세탁가전 사업 확대 0 베트남 하노이에 문을 연 스마트 세탁 매장 '비 런드리'에서 고객이 LG전자 상업용 세탁기를 이용하는 모습./LG전자

LG전자가 북미·유럽에 이어 아시아 지역에도 상업용 세탁가전 공급을 확대하며 B2B 사업에 속도를 내고 있다.3일 LG전자에 따르면 최근 태국 2위 빨래방 프랜차이즈 기업 '트렌디 워시'가 운영하는 630개 매장에 상업용 세탁기와 건조기 공급을 완료했다. 올해 새롭게 문을 여는 400여개 매장에도 제품을 공급할 예정이다. 트렌디 워시는 제품의 내구성과 에너지 효율, 여러 매장을 효율적으로 운영할 수 있는 관리 솔루션을 높이 평가해 LG전자의 상업용 세탁 솔루션을 선택했다.LG전자는 태국뿐 아니라 필리핀에서도 'ELS', '빅 워시', '익스프레스 클린' 등 주요 상업용 세탁가전 유통 채널과의 협력을 강화하며 현지 사업 기반을 넓히고 있다. 동남아시아는 고온·다습한 기후와 빠른 도시화로 상업용 세탁가전 수요가 꾸준히 증가하는 시장이다. 1인 가구와 임대주택 거주자가 많고 관광객과 장기 체류 인구가 밀집한 주요 도시를 중심으로 빨래방도 빠르게 늘고 있다.LG전자는 축적한 사업 경험을 바탕으로 베트남, 캄보디아, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아시아 전역으로 사업 지역을 넓히고 있다. 최근에는 베트남 하노이에 현지 파트너사 'WW베트남'과 함께 스마트 세탁 매장 '비 런드리'를 열었다. 비 런드리는 일반 고객에게 세탁 서비스를 제공하고, 세탁 사업 진출을 검토하는 파트너와 투자자가 LG전자의 제품과 매장 관리 솔루션을 직접 체험할 수 있는 레퍼런스 매장으로 활용된다.주요 고객사와 유통 채널이 늘어나면서 동남아시아 사업도 빠르게 성장하고 있다. LG전자의 지난해 동남아시아 상업용 세탁가전 매출은 전년 대비 약 60% 증가했다. 국가별로는 태국 매출이 2배 이상, 필리핀 매출이 1.5배 이상 늘었다.LG전자는 유럽과 북미 등 글로벌 주요 시장에서도 상업용 세탁가전 사업을 확대하고 있다. 이달에는 대용량 제품 수요에 대응하기 위해 유럽 시장에 20kg 이상 상업용 세탁가전 라인업인 'LG 프로페셔널'을 출시했다. LG 프로페셔널은 세탁기, 건조기, 일체형 세탁건조기 등 총 6종으로 구성된다. AI가 세탁물의 무게를 분석해 물 사용량과 건조 조건을 자동으로 최적화한다. 건조기에는 저온 제습 방식의 듀얼 인버터 히트펌프를 적용해 에너지 효율을 높이고 옷감 손상을 줄였다. 별도의 배기 덕트 설치나 벽면 타공이 필요 없어 임대형 상업 공간을 비롯한 다양한 환경에 유연하게 설치할 수 있다.상업용 세탁가전 최대 시장인 북미에서도 주요 사업자와의 협력을 확대하고 있다. LG전자는 지난해 북미 1위 세탁 솔루션 기업 'CSC 서비스웍스'에 공급한 데 이어 올해 공급 물량을 대폭 늘렸다. 앞서 북미 2위 기업인 '워시'에도 2024년부터 제품을 공급하고 있다. LG 상업용 세탁기에는 '인버터 DD 모터'와 상업용 세탁 매장 운영 플랫폼 '런드리크루' 등 핵심 부품과 솔루션이 적용됐다.임기용 LG전자 HS B2B해외영업담당은 "업계 최고 수준의 기술력과 검증된 관리 솔루션을 앞세워 글로벌 상업용 세탁 시장을 주도해 나갈 것"이라고 말했다.