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SK텔레콤, 자체 개발 ‘AI 에듀테크 설루션’으로 교육 현장 AX 추진

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최인규 기자

승인 : 2026. 08. 03. 08:55

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순천향대와 함께 하는 사업 통해
SKT, 순천향대와 ‘AI 그림일기’로 교육 현장 AX 미래 인재 육성 나선다_1
SKT가 순천향대와 'AI 그림일기'로 교육 현장 AX 미래 인재 육성 나선다. /SKT
SK텔레콤이 자체 개발한 인공지능(AI) 에듀테크 설루션으로 교육 현장의 AI 전환(AX)에 나선다. 이를 통해 인재 육성에도 나서겠다는 방침이다.

3일 SKT는 순천향대학교와 함께 하는 '2026 디지털새싹 사업'에서 자체 개발한 AI 에듀테크 설루션 'AI 그림일기'로 이같이 추진한다고 밝혔다.

디지털새싹은 교육부가 추진하고 한국과학창의재단이 전담하는 학생 대상 AI·소프트웨어(SW) 교육 사업이다. 순천향대와 SKT는 올해 5월부터 강원·충청권 초·중·고교생 4200여 명을 대상으로 AI·SW 교육 프로그램을 운영 중이다.

이번에 SKT는 문해력 향상 교육 설루션 'AI 그림일기'를 교육 과정에 활용하기로 했다. AI 그림일기는 초등학교 저학년생과 특수교육 대상 학생의 읽기·쓰기·표현 활동을 돕기 위해 설계된 설루션이다.

이는 AI가 만든 장면의 제목과 설명, 등장인물의 대사 등을 직접 수정하거나 이미지를 다시 생성할 수 있는 게 특징이다. SKT는 "(학생은) 자신이 작성한 문장이 이미지와 이야기로 구현되는 과정을 살펴보고 결과물을 수정할 수 있다"며 "생각을 문장으로 표현하고 이야기의 흐름을 구성하는 활동을 자연스럽게 경험할 수 있다"고 설명했다.

교사의 수업 운영을 지원하는 관리 기능도 갖췄다고 한다. 교사는 전용 대시보드에서 학생들의 수업 참여 여부와 그림일기 작성 현황, 제출 결과 등을 확인하고 학생별 진행 상황에 맞춰 수업을 지도할 수 있다.

SKT는 순천향대와 함께 AI 그림일기를 학생의 글쓰기와 창작, 결과물 공유, 교사의 수업 운영까지 교육 전반을 AI로 연결하는 교육 현장 AX 설루션으로 활용하고, 적용 범위를 확대할 계획이다.

김구영 SKT 엔터프라이즈사업본부장은 "AI 그림일기는 학생이 자신의 생각을 글과 이미지, 음성으로 확장하도록 돕고 교사는 그 과정을 수업에 활용할 수 있게 하는 교육 현장 AX 설루션"이라며 "AI 기술이 지역과 교육 여건의 차이를 넘어 더 많은 학생의 배움과 성장을 지원할 수 있도록 '따뜻한 AI' 기반의 에듀테크 협력을 확대하겠다"고 말했다.
최인규 기자

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