닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

평양대부흥 120주년 기념 한장총-민족복음화운동본부 내년 대성회 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000402

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 08. 03. 09:47

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1907년 평양대부흥운동 120주년 앞두고 있어
회개운동, 성령운동, 전도운동 통해 교회 부흥 나설 것
clip20260803093808
㈔민족복음화운동본부 총재 이태희 목사와 한국장로교총연합회(한장총) 대표회장 이선 목사가 내년 열리는 '2027 8천만 민족복음화대성회'의 성공적인 개최를 위해 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다./출처=한장총
평양대부흥운동 120주년을 맞는 2027년을 맞아 장로교회를 중심으로 대규모 성회가 열린다.

사단법인 한국장로교총연합회(이하 한장총)는 지난달 31일 서울 종로구 사무실에서 (사)민족복음화운동본부와 '2027 8000만 민족복음화대성회'의 성공적인 개최와 한국교회 연합을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

협약식에는 민족복음화운동본부에서 총재 이태희 목사와 대표회장 이상문 목사를 비롯해 강사단장 엄신형 목사, 해외대표 김호동 목사, 본부장 이기도 목사, 연구원장 김병호 목사, 홍보담당 김호승 목사가 참석했으며, 한장총에서는 대표회장 이선 목사와 총무 조세영 목사, 사무총장 이석훈 목사가 참석했다.

2027년은 1907년 평양대부흥운동이 일어난 지 120주년을 맞는 해이다. 이에 따라 양 기관은 2027년 역사적 대성회를 공동 추진하기 위해 뜻을 모았다. 이들은 이번 협약을 통해 한국교회의 회복과 부흥 발전을 위해 상호 협력하면서 함께할 것을 결의했다.

협약서에 따르면 양 기관은 한국교회의 위기를 극복하고 새로운 부흥을 이루기 위해 핵심운동인 '회개운동, 성령운동, 전도운동'을 통해 한국교회 부흥을 이루기 위해 함께할 것을 약속했다. 이를 위해 양 기관은 향후 전국 교회 연합집회, 해외 디아스포라 복음화 집회, 목회자 회개성회, 다음 세대 성령집회 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

이선 한장총 대표회장은 "이번 협약으로 한장총이 민족복음화운동본부의 큰 일에 불쏘시개 역할이라도 한다는 마음으로 협력하면서 큰 역사가 있기를 기도하겠다"고 밝혔다.

이태희 민족복음화운동본부 총재는 "연합기관과 부흥선교단체가 복음 안에서 하나 돼 대한민국을 영적으로 다시 세우고 세계 선교의 새로운 비전을 향해 나아가는 전환점이 되길 바란다"고 말했다.

황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

국방부, 민간과 함께 지뢰지대 200여곳 제거한다

日구마모토 이온몰폭발 7명사망…점주회사 “매출금 금고넣어라”직원재진입 지시

[기자의눈] 96兆원 베트남 북남고속철, 한국이 줄 수 있는 것은

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030