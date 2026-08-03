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건설·부동산 업계소식

김보현 대우건설 사장, 신입사원과 소통…“미래 이끌 주역으로 성장해 달라”

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이수일 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:25

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대우건설 김보현 사장(사진 중앙)과 올해 하반기 입사 신입사원이 기념 사진을 촬영하고 있다.
대우건설은 김보현 사장이 지난달 30일 오후 수원 인재경영원에서 올 하반기 신입사원들과의 소통을 위한 간담회를 개최하고, 신입사원들이 직접 준비한 '한마음의 장' 행사에 참석했다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 신입사원들이 회사의 비전과 핵심가치를 이해하고 경영진과 소통할 수 있는 자리로 마련됐다. 김 사장을 비롯한 주요 임원진은 신입사원들과 격의 없는 대화를 나누며 회사 생활과 조직문화에 대한 다양한 의견을 청취하고, 신입사원들의 궁금증에 직접 답하는 시간을 가졌다.

김 사장은 "62명의 신입사원 여러분들이 대우건설의 미래이자 재도약을 이끌 핵심 동력"이라며 "올해 경영방침인 '미래를 위한 도전, 하이퍼 E&C' 비전을 실현하기 위해 건설업의 기본인 안전과 품질을 최우선 가치로 삼고, 인공지능(AI)·스마트건설 시대에 선제적으로 대응해 대우건설이 스마트건설의 새로운 표준이 될 수 있도록 함께 만들어 가자"고 당부했다.

하이퍼 E&C는 대우건설의 올해 경영방침의 키워드다. 회사는 이를 구체화하기 위한 3대 핵심 가치로 초안전, 초품질, 초연결을 설정하고 전사적 역량을 집중하고 있다.

간담회 이후에는 신입사원들이 기획하고 준비한 '한마음의 장' 행사도 이어졌다. 행사에서는 팀별 공연과 레크리에이션 등이 진행됐으며, 경영진과 신입사원이 함께 참여해 화합과 소통의 시간을 가졌다.

특히 김 사장은 행사 전 과정에 함께하며 신입사원들과 어울리고 격려를 아끼지 않았으며, 신입사원들의 열정과 창의적인 아이디어를 높이 평가했다.

대우건설 관계자는 "신입사원들이 조직에 빠르게 적응하고 미래를 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 경영진과의 소통 기회를 지속적으로 확대하고 있다"며 "앞으로도 서로를 존중하고 함께 성장하는 기업문화를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.
이수일 기자

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