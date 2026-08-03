닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 서비스

비행기 사들이는 제주항공…LCC 경영 공식 바꾼다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000444

글자크기

닫기

김소영 기자

승인 : 2026. 08. 03. 10:38

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

3대 중 1대 구매 항공기
자산·효율성 확대 목표
"성장 기반 공고히 구축"
제주항공
제주항공 B737-8 항공기. /제주항공
제주항공이 국내 저비용항공사(LCC) 경영 공식을 바꾼다. 보유 여객기 3대 중 1대는 구매기이다. LCC 가운데 유일하게 항공기를 직접 보유하며 차별화된 기단 운영 전략을 이어가고 있다.

LCC 업계에서는 초기 투자 부담을 줄이기 위해 항공기를 직접 구매하기보다 리스 방식으로 도입하고 있다. 직접 보유한 항공기는 장기간 운용할 수 있을 뿐 아니라 필요에 따라 중고 시장에 매각해 현금화하거나 신형 항공기로 교체할 수 있어 자산 활용 측면에서 장점이 있기 떄문이다.

3일 업계에 따르면 제주항공은 최근 차세대 항공기인 B737-8의 13호기를 구매 도입했다. 지난 2018년 신형 항공기 도입을 결정한 이후 2023년 첫 B737-8을 들여온 데 이어 약 3년 만에 13호기까지 기단에 합류시켰다. 이에 따라 보유한 구매기는 총 15대로 늘며, 전체 운용 항공기 가운데 구매기가 차지하는 비중은 34.8%를 달성했다.

B737-8은 보잉의 차세대 단일통로 항공기다. 기존 B737-800NG보다 연료 효율과 운항 성능을 높인 것이 특징이다. B737 계열 차세대 기종은 기존 737NG 대비 평균 약 14% 높은 연료 효율을 확보하고 있다.

일반적으로 항공사 전체 비용에서 연료비가 차지하는 비중이 약 30%에 달하는 만큼 연료 효율 개선은 수익성과 직결된다. 항공사 입장에서는 신형 기재 도입만으로도 운항 비용을 낮출 수 있다는 장점이 크다. 항속거리도 기존 기종보다 늘어나면서 기존 단거리 노선뿐 아니라 보다 먼 중거리 노선까지 운항할 수 있어 노선 운영의 유연성도 높아진다.

또 신형 항공기인 만큼 부품 교체 주기와 정비 부담을 줄일 수 있어 장기적으로 정비·수리(MRO) 비용 절감 효과도 기대할 수 있다. 특히 항공기 임차료와 환율 변동 등에 따른 비용 부담을 낮출 수 있어 구매기 확대가 중장기적인 원가 경쟁력 강화로 이어질 수 있다는 설명이다.

제주항공은 신형 항공기 도입과 동시에 경년 항공기의 반납·처분, B737-800NG 구매기의 전략적 매각 등을 체계적으로 진행하며 기단 현대화를 추진하고 있다.

제주항공 관계자는 "기단 현대화를 통해 지속가능한 성장 기반을 더욱 공고히 구축할 계획"이라고 말했다.
김소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

이란 “호르무즈 새 항로 협상 막바지”…미 공습 중단 뒤 타협안 이행 시험대

이란이 전쟁 속도 정한다....대이란 공습 전격 취소 미국, 걸프 보복·장기 소모전 부담

리센느, 경주시 홍보대사 위촉…신라공주 변신

[마켓파워] 박지원표 무탄소 승부수 ‘3년째‘ 공회전…두산지오솔루션, 야월 해상풍력이 운명 가른다

국방부, 민간과 함께 지뢰지대 200여곳 제거한다

日구마모토 이온몰폭발 7명사망…점주회사 “매출금 금고넣어라”직원재진입 지시

[기자의눈] 96兆원 베트남 북남고속철, 한국이 줄 수 있는 것은

지금 뜨는 뉴스

“폭염, 피할 수 없으면 즐겨라”…8월 가볼만한 국내 축제 10곳

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’

무료로 ‘왕사남’ 보세요…매주 토요일 한강 다리밑 영화관

BMW, 스파이더맨 손잡았다…신형 iX3 스크린 데뷔

“MZ 사로잡았다”…갤럭시 Z8 사전예약 절반이 1030