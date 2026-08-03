동부건설, 올해 시공능력평가 25위로 3계단↑… 평가액 2조원대 회복

1 0 동부건설 사옥 전경.

동부건설은 국토교통부가 발표한 '2026년도 건설업체 시공능력평가'에서 토목건축공사업 평가액 2조215억원으로 25위를 기록했다고 3일 밝혔다. 지난해 28위에서 3계단 상승했으며, 평가액은 지난해 1조7514억원 보다 15.4% 늘었다.이번 결과는 공사 수행 실적을 비롯해 경영 안정성, 기술 역량, 대외 신뢰도 등 동부건설의 종합적인 사업 경쟁력이 강화된 성과로 평가된다. 시공능력평가는 최근 3년간 공사실적과 자본금·재무구조 등 경영상태, 기술인력과 기술개발 투자, 안전·환경 및 신인도 등을 종합해 산정한다.회사는 지난해 2조원 아래로 낮아졌던 시공능력평가액을 한 해 만에 다시 2조원대로 끌어올렸다. 순위 상승뿐 아니라 평가액이 전년 대비 두 자릿수 증가했다는 점에서 회사가 추진해 온 사업 체질 개선과 경영 기반 강화가 종합평가에 반영된 것으로 풀이된다.특히 종합순위는 25위지만 항만과 철도, 하천, 교육·사회용 건축 등 주요 공종에서는 이를 크게 웃도는 상위권 실적을 기록했다.지난해 공사실적 기준으로 항만 분야에서 905억원으로 6위, 철도 분야에서 1042억원으로 7위에 올랐다. 하천·산림·농수산토목 분야에서도 203억원으로 3위를 기록했다. 건축 부문에서는 교육·사회용 건축 분야에서 1570억원으로 전체 건설사 가운데 5위를 차지했다.이는 특정 사업 분야에 편중되지 않고 토목과 건축을 아우르는 균형 있는 사업 기반을 유지하는 한편, 고도의 기술력과 공정관리 역량이 요구되는 전문공종에서 안정적인 수행 능력을 확보하고 있음을 보여준다.이번 시공능력평가액 회복은 외형 성장과 함께 회사가 추진해 온 수익성 중심의 사업 운영과 경영 안정화 노력이 종합적으로 반영된 성과로 분석된다. 현재는 공공 토목과 건축 분야에서 축적한 수행 경험을 바탕으로 민간 플랜트 및 반도체, 첨단산업시설 등으로 사업 영역을 넓혀가고 있다.시공능력평가 결과는 공공공사 입찰자격과 민간 시공사 선정, 신용평가 및 보증심사 등 건설사의 사업 활동에 활용된다. 시공능력평가액 2조원대 회복과 20위권 중반으로의 회복은 동부건설의 시공 역량과 경영 안정성에 대한 대외 신뢰도를 높이고, 향후 공공·민간 사업에서 수주 경쟁력과 우량 사업 참여 기회를 확대하는 기반이 될 것으로 기대된다.