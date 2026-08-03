동부건설, ‘센트레빌 아스테리움 거제’ 특공 실시…1307가구 공급

센트레빌 아스테리움 거제 투시도 0 센트레빌 아스테리움 거제 투시도.

동부건설이 경상남도 거제시에 선보이는 센트레빌 아스테리움 거제의 특별공급을 3일 실시한다. 해당 단지는 경상남도 거제시 상동동 681-2번지 일원에 지하 3층~지상 29층, 10개동, 총 1307가구 규모로 조성된다. 타입별 가구수는 84㎡A 943가구, 84㎡B 280가구, 99㎡A 84가구다.분양 일정은 이날 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자는 11일 발표되며, 정당계약 예정일은 24~26일이다. 입주 예정시기는 2029년 8월이다.청약 자격은 입주자 모집공고일 기준 청약통장 가입 기간 6개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상이면 세대주, 세대원 모두 청약 가능하다. 단지는 통상 분양가의 10%로 책정되는 계약금을 5%로 낮추고, 1차 계약금 500만원 정액제를 도입한다. 중도금 대출 전액 무이자 혜택도 함께 진행한다.해당 단지는 전 가구 4베이 판상형 맞통풍 구조와 남향 위주 단지 배치를 적용했다. 현관창고와 드레스룸 등 수납공간도 갖췄다. 주차 공간은 모두 지하로 배치하고, 지상에는 조경 시설을 마련할 계획이다. 단지 입구에는 품격 있는 '아스터 루미너스 게이트(문주)'를 설치한다.해당 단지는 거제중앙로, 계룡로, 국도우회도로, 거제동서로 등이 인접해 있다. 고현동 도심에 위치한 홈플러스, 고현시장, 거제농수산물종합유통센터 등도 약 10분에 이용할 수 있다. 서울과 거제를 2시간대로 연결할 남북내륙철도(2031년 개통 예정)와 가덕도신공항(2035년 개항 예정) 등도 예정돼 있다.