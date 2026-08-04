닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경북

원자력환경공단, AI·로봇으로 방폐물 관리…피폭 40% 감소 추진

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260804010000999

글자크기

닫기

경주시 장경국 기자

승인 : 2026. 08. 04. 14:36

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

원자력 환경공단
경북ICT융합산업진흥협회 최용진 협회장(왼쪽부터), 한국원자력환경공단 박성재 경영관리본부장, 주식회사 클로봇 강석태 상무이사, (주)티로보틱스 박현섭 부사장이 3일 경주 한국원자력환경공단 본사에서 '2026 대규모 융합 로봇 실증사업 업무협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다./한국원자력환경공단
한국원자력환경공단이 중저준위방사성폐기물 관리 공정에 로봇과 인공지능(AI)을 도입해 작업자의 방사선 피폭을 줄이고 작업 환경 개선에 나선다.

공단은 지난 3일 경주 본사에서 클로봇, 티로보틱스, 경북ICT융합산업진흥협회와 '중저준위방사성폐기물 처분시설 로봇 실증사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 한국로봇산업진흥원이 주관한 '2026년 대규모 융합로봇 실증사업' 공모에서 '고위험 방사성폐기물 안전관리를 위한 다종 로봇 운영 실증' 과제로 선정돼 추진된다. 정부 출연금 20억 원이 투입된다.

공단은 내년 11월까지 중저준위방사성폐기물 처분시설에 6종 7대의 로봇과 AI 통합관제시스템을 구축할 계획이다. 이를 통해 방사성폐기물 관리 공정의 자동화와 국가 중요시설의 물리적 보안 강화도 함께 추진한다.

도입되는 로봇은 처분시설 안팎을 24시간 순찰하며 이상 징후를 감지하는 자율주행 순찰로봇과 방사성폐기물을 운반하는 무인지게차 등이다. AI 통합관제시스템은 로봇이 수집한 정보를 실시간으로 분석·관리해 시설 운영의 효율성을 높이게 된다.

공단은 이번 사업을 통해 중저준위방사성폐기물 관리 공정의 무인화를 확대해 노동 강도를 약 80% 개선하고, 작업자의 방사선 피폭량도 약 40% 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실증 결과가 검증되면 원자력발전소와 원전 해체 현장, 고준위방사성폐기물 처분시설 등 국가 고위험 시설로 기술 적용을 확대할 계획이다.

조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "피지컬 AI 기반 로봇을 활용해 방사성폐기물 관리의 AI 전환을 앞당기고, 보다 안전하고 효율적인 방폐물 관리체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

장경국 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기