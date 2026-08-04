원자력환경공단, AI·로봇으로 방폐물 관리…피폭 40% 감소 추진

원자력 환경공단 0 경북ICT융합산업진흥협회 최용진 협회장(왼쪽부터), 한국원자력환경공단 박성재 경영관리본부장, 주식회사 클로봇 강석태 상무이사, (주)티로보틱스 박현섭 부사장이 3일 경주 한국원자력환경공단 본사에서 '2026 대규모 융합 로봇 실증사업 업무협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다./한국원자력환경공단

한국원자력환경공단이 중저준위방사성폐기물 관리 공정에 로봇과 인공지능(AI)을 도입해 작업자의 방사선 피폭을 줄이고 작업 환경 개선에 나선다.공단은 지난 3일 경주 본사에서 클로봇, 티로보틱스, 경북ICT융합산업진흥협회와 '중저준위방사성폐기물 처분시설 로봇 실증사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.이번 사업은 한국로봇산업진흥원이 주관한 '2026년 대규모 융합로봇 실증사업' 공모에서 '고위험 방사성폐기물 안전관리를 위한 다종 로봇 운영 실증' 과제로 선정돼 추진된다. 정부 출연금 20억 원이 투입된다.공단은 내년 11월까지 중저준위방사성폐기물 처분시설에 6종 7대의 로봇과 AI 통합관제시스템을 구축할 계획이다. 이를 통해 방사성폐기물 관리 공정의 자동화와 국가 중요시설의 물리적 보안 강화도 함께 추진한다.도입되는 로봇은 처분시설 안팎을 24시간 순찰하며 이상 징후를 감지하는 자율주행 순찰로봇과 방사성폐기물을 운반하는 무인지게차 등이다. AI 통합관제시스템은 로봇이 수집한 정보를 실시간으로 분석·관리해 시설 운영의 효율성을 높이게 된다.공단은 이번 사업을 통해 중저준위방사성폐기물 관리 공정의 무인화를 확대해 노동 강도를 약 80% 개선하고, 작업자의 방사선 피폭량도 약 40% 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.실증 결과가 검증되면 원자력발전소와 원전 해체 현장, 고준위방사성폐기물 처분시설 등 국가 고위험 시설로 기술 적용을 확대할 계획이다.조성돈 한국원자력환경공단 이사장은 "피지컬 AI 기반 로봇을 활용해 방사성폐기물 관리의 AI 전환을 앞당기고, 보다 안전하고 효율적인 방폐물 관리체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.