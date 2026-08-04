닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 인천

인천공항공사, 6조9000억원 우즈벡 타슈켄트 신공항 수주

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260804010001017

글자크기

닫기

영종 장이준 기자

승인 : 2026. 08. 04. 13:35

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

공사 창립 이래 단일 해외사업 ‘역대 최대규모’
내년 본격 공사 착공…2031년 개항 예정
clip20260804124541
타슈켄트 신공항 터미널 조감도 ./인천국제공항공사.
인천국제공항공사가 총사업비 약 6조9000억원 규모의 우즈베키스탄 타슈켄트 신공항 개발·운영사업을 수주하며 역대 최대 해외 공항 프로젝트를 확보했다.

인천공항공사는 지난 7월 29일 사업 발주처인 우즈베키스탄 정부와 '타슈켄트 신공항 개발·운영을 위한 양허계약(Concession Agreement) 및 정부지원계약'을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 공사가 수주한 단일 해외사업 중 역대 최대 규모로 '타슈켄트 신공항'은 2031년 개항 예정으로 건설부터 운영까지 'K-공항'의 성공 DNA를 이식한다.

공사는 지난해 5월 우즈베키스탄 우르겐치공항 개발·운영사업을 수주한 데 이어, 수도공항 개발사업 역시 연이어 수주함으로써 글로벌 공항전문기업으로서의 위상을 다시 한 번 공고히 하게 됐다.

타슈켄트 신공항 개발사업은 사우디아라비아 국적의 인프라 투자기업인 비전 인베스트(Vision Invest)社가 우즈베키스탄 정부에 민간제안방식으로 제안해 추진되는 신공항 개발 프로젝트이다.

해당 사업은 민간에서 건설 및 정부에 소유권 이전 후 민간에서 운영을 전담하는 BTO(Build-Transfer-Operate) 방식의 민관투자개발사업(Public-Private Partnership;PPP)으로 진행되며, 공사가 참여하는 글로벌 민간 컨소시엄이 2027년부터 35년 간(건설 4년, 운영 31년) 신공항 건설 및 운영을 전담한다.

공사는 해당 컨소시엄에 공항운영사 자격으로 참여하며 지분율은 7.5%로 정책자금을 지원하는 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)의 지분율 7.5%를 합칠 경우 한국기업 지분율은 15%를 차지한다.

공사는 공항운영사로서 여객터미널 및 주차장 등 신공항 건설단계 부터 참여하며, 신공항 개항 이후에는 해당 시설의 관리 및 유지보수, 기술지원 등 공항운영 전반을 전담하게 된다.

세계공항서비스평가(ASQ) 12년 연속 1위에 빛나는 공사는 세계적인 공항운영 노하우를 바탕으로 타슈켄트 신공항을 중앙아시아의 거점공항으로 육성한다는 계획이다.

특히 안정적인 공항운영을 바탕으로 △인공지능(AI) 기반 스마트 서비스 도입 △상업시설 개발 △항공노선 확대 등 서비스 혁신을 지속하고 공사가 운영하는 우르겐치공항과의 연계도 강화할 복안이다.

타슈켄트 신공항은 기존 타슈켄트 공항 남쪽 약 35㎞ 지점인 타슈켄트주 우르타치르치크 및 키이치르치크 구역에 건설될 예정으로, 신공항 건설을 위한 총 사업비만 약 6조 9000억원(45억 달러)에 달하는 대규모 인프라 개발사업이다.

한편 공사를 포함한 글로벌 컨소시엄은 올해 안에 자금조달 계약 및 정부 인허가 등 제반 행정사항을 마무리하고, 내년 초 본격적인 신공항 건설를 착수할 예정이다. 인천국제공항공사도 올해 하반기 중 해당사업을 전담할 자회사 조직을 타슈켄트 현지에 설립해 사업 추진에 속도를 낼 계획이다.

김범호 사장직무대행은 "신공항 개발은 공항 건설 및 운영 분야 전문 노하우가 필요한 최고 난이도 해외공항사업으로서, 이번 수주를 통해 인천공항과 대한민국 항공산업의 위상을 다시 한 번 드높일 수 있었다"며 "앞으로 중앙아, 중동 등 전 세계로 K-공항을 수출하고 국내기업 동반진출을 확대함으로써 대한민국 경제의 성장엔진 역할을 충실히 이행해 나가겠다"고 말했다.

장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기