상반기 신차 10대 중 6대는 친환경차…중국산 전기차 공세 본격화

국내 전기차 113.6% 급증하며 시장 성장 견인

중국, 테슬라·BYD 앞세워 수입차 최대 제조국 부상

(사진 2) 현대차 아이오닉 6 N 0 전기차 시장의 새시대를 연 현대자동차의 고성능 모델 아이오닉 6 N./현대차

올해 상반기 국내 신규 등록 자동차 10대 가운데 6대가 친환경차인 것으로 나타났다. 전기차 판매가 두 배 이상 늘어난 가운데 중국산 전기차 유입이 확대되며 중국이 독일을 제치고 국내 최대 수입차 제조국으로 올라섰다.한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 4일 발표한 '2026년 상반기 국내 자동차 신규등록현황 분석' 보고서를 통해 상반기 신규 등록 대수가 전년 동기 대비 1.3% 증가한 85만636대를 기록했다고 밝혔다.협회는 고유가와 고환율, 부품 공급 차질 등 악재에도 정부의 전기차 보조금 조기 집행과 개별소비세 감면 종료 전 출고 확대, 법인·대여사업자 수요 증가가 시장을 지탱했다고 분석했다.상반기 친환경차(하이브리드·전기차·수소차) 비중은 57.8%로 처음 절반을 넘어섰다. 특히 전기차(EV)는 보급형 모델 확대와 테슬라, BYD 등 수입 전기차 판매 증가에 힘입어 전년 동기보다 113.6% 증가한 19만8509대가 등록되며 전체 시장의 23.3%를 차지했다. 하이브리드차도 28만9814대가 판매돼 34.1%의 비중을 기록했다.반면 내연기관차 비중은 지난해 53.7%에서 42.0%로 11.7%포인트 감소했다. 디젤차는 승용 모델 축소와 일부 차종 공급 제한 영향으로 전년 동기 대비 59.5% 급감했다.구매 주체에도 변화가 나타났다. 개인 구매는 고금리와 가계부채 부담 등의 영향으로 3.3% 감소한 반면 법인과 대여사업자 구매는 10.5% 증가한 29만6747대로 늘어나며 전체 등록의 34.9%를 차지했다.수입차 시장에서는 중국산 전기차의 약진이 두드러졌다. 상반기 수입차 등록은 전년 동기 대비 30.0% 증가했으며, 테슬라 중국 생산 모델과 BYD, 폴스타 등의 판매 확대에 힘입어 중국산 차량 비중은 41.2%로 높아졌다. 이에 따라 중국은 독일을 제치고 국내 최대 수입차 제조국에 올랐다.정대진 KAMA 회장은 "중국산 전기차 공세가 국내 자동차 산업의 제조 기반과 공급망 경쟁력을 위협하고 있다"며 "전기차를 국내생산촉진세제 대상에 포함하고 지방자치단체의 전기차 보조금 추가 확보, 친환경차 세제 지원을 지속할 필요가 있다"고 말했다.