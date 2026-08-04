“승강기·전기차 충전기 등 설비 데이터 100만건 구축”…알스퀘어 RA 고도화

건물별 설비 현황 및 신규 설치·교체 가능 고객 등 확인

오피스·물류·시장 리포트·투자분석 기능까지 지속 고도화

알스퀘어 RA, 건물 설비 데이터 대폭 확대 0 상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어가 운영하는 부동산 데이터 플랫폼 'RA(알스퀘어 애널리틱스)' 내 승강기 등 건물설비 데이터 조회 화면./알스퀘어

상업용 부동산 종합 서비스 기업 알스퀘어가 자사 부동산 데이터 플랫폼에 승강기·전기차 충전기 등 건물 설비 데이터 약 100만건을 구축했다.알스퀘어는 자사 상업용 부동산 데이터 분석 플랫폼 'RA(알스퀘어애널리틱스)'에 건물 설비 데이터를 새롭게 구축하고 설비 영업과 유지관리 시장에서 필요한 정보를 통합 제공한다고 4일 밝혔다.이달 중 일반 주차장과 기계식 주차장 데이터도 추가한다는 예정이다. 기존 RA가 오피스와 물류시장 분석에 초점을 맞췄다면, 이번 업데이트는 설비 산업까지 활용 범위를 넓힌 것이 특징이다.사용자는 건물별 설비 현황은 물론 지역과 건물별 신규 설치 및 교체 수요가 예상되는 곳을 파악할 수 있다는 설명이다. 발주처와 건물 정보를 함께 제공해 잠재 고객 발굴과 영업 전략 수립에도 활용 가능하다. 설비 제조사와 유지관리업체, 시설관리(FM) 기업, 건물관리회사, 에너지 서비스 기업, 투자사 등 다양한 분야에서 활용도가 높을 것으로 회사는 기대하고 있다.알스퀘어는 건물 설비 데이터와 함께 상업용 부동산 데이터도 지속적으로 고도화하고 있다. 현재 RA에는 전국 약 8000개 상업용 건물 정보가 구축돼 있다. 국내 주요 1500여개 건물의 임대 시세를 분기마다 조사한다. 임차인 정보는 약 5000개 건물, 거래 사례는 누적 3000건 이상을 확보하고 있다.최근에는 데이터센터와 호텔, 지식산업센터 등 자산 유형별 조회 기능을 추가하고, 기업 정보와 부동산 데이터를 결합한 투자 분석 기능도 강화했다. 명목 캡레이트뿐 아니라 실질 캡레이트를 제공한다. 이 밖에도 오피스·물류시장 리포트와 금리 정보, 시장 데이터 등을 지속적으로 업데이트하며 시장 분석부터 영업, 투자 검토까지 가능한 통합 데이터 플랫폼으로 서비스를 확대하고 있다.오석재 알스퀘어 최고기술책임자(CTO)는 "데이터의 양보다 중요한 것은 실제 업무에 활용할 수 있는 정보"라며 "건물 설비와 산업 데이터를 지속 확대해 고객들이 영업 기회를 발굴하고, 더 빠르게 의사결정을 내릴 수 있는 데이터 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 강조했다.