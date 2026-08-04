금호타이어, 타이어프로 매장서 콘티넨탈 판다...멀티브랜드 확대로 경쟁력 강화

전국 타이어프로서 콘티넨탈 판매 시작…프리미엄 타이어 선택지 확대

유통망·상품 포트폴리오 강화…원스톱 서비스 경쟁력 제고

[사진] 금호타이어, 콘티넨탈타이어와 전략적 업무협약 체결 0 김성 금호타이어 한국영업부문 상무(사진 왼쪽)와 니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표(사진 오른쪽)가 업무협약을 체결하며 기념 사진 촬영을 하고 있다./금호타이어

금호타이어가 콘티넨탈과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 멀티브랜드 전략을 본격화한다. 전국 타이어프로 매장에서 콘티넨탈 제품 판매를 시작하며 프리미엄 타이어 시장 공략과 유통 경쟁력 강화에 나선다.금호타이어는 4일 콘티넨탈과 전략적 업무협약을 체결하고 지난 3일부터 전국 타이어프로 매장에서 콘티넨탈타이어 판매를 시작했다고 밝혔다.이번 협력은 타이어프로의 상품 경쟁력을 높이고 고객 선택권을 확대하기 위한 멀티브랜드 전략의 일환이다. 금호타이어는 자사 제품과 함께 콘티넨탈의 프리미엄 제품군을 운영해 다양한 고객 수요와 차량 특성에 맞춘 제품을 제공할 계획이다.타이어프로는 타이어 판매와 장착, 차량 점검 등 원스톱 서비스를 제공하는 승용차 전문 유통 브랜드다. 콘티넨탈 제품 도입으로 고객들은 한 곳에서 다양한 글로벌 브랜드를 비교·선택하고 전문 상담과 장착 서비스를 함께 받을 수 있게 됐다. 판매 제품은 승용차와 SUV 주요 규격을 중심으로 운영되며 지역별 수요에 맞춰 라인업도 확대할 예정이다.콘티넨탈은 1871년 독일에서 설립된 글로벌 타이어 브랜드로 승용차와 SUV, 상용차 등 다양한 제품군을 갖추고 있으며 세계 주요 완성차 업체에 신차용(OE) 타이어를 공급하고 있다.김성 금호타이어 한국영업부문 상무는 "콘티넨탈과의 협력은 고객에게 더욱 다양한 선택지를 제공하고 타이어프로의 상품 경쟁력을 높이기 위한 전략적 결정"이라며 "앞으로도 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 브랜드와 협력을 확대해 차별화된 서비스를 지속 강화하겠다"고 말했다.한편 금호타이어는 지난 4월 타이어프로 온라인몰을 전면 개편하고 통합 멤버십 서비스 '타이어프로 플러스(TIRE PRO+)'를 출시했다. 고객은 전국 참여 매장에서 당일·휴일 장착, 타이어 보관, 교체 대행, 차량 무상점검 등의 서비스를 이용할 수 있다.