부광약품, 당뇨병성 신경염 치료제 태국 진출

퍼시픽 헬스케어와 독점 공급 계약 체결

덱시드정 판로 확대…동남아 공략 속도

부광약품 이제영 대표(사진 왼쪽)와 퍼시픽 헬스케어 패트릭 브륄만(Patrik Bruhlmann) 대표가 덱시드 태국 수출 계약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 0 이제영 부광약품 대표(왼쪽)와 패트릭 브륄만(Patrik Bruhlmann) 퍼시픽 헬스케어 대표가 당뇨병성 신경염 치료제 '덱시드정' 태국 수출 계약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다./부광약품

부광약품이 당뇨병성 신경염 치료제 '덱시드정'을 태국에 수출한다.부광약품은 태국 방콕 퍼시픽 헬스케어(Pacific Healthcare) 본사에서 퍼시픽 헬스케어와 덱시드정(성분명 알티옥트산트로메타민염)의 태국 독점 수출 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.이번 계약에 따라 퍼시픽 헬스케어는 태국 내 덱시드정의 허가와 마케팅, 유통을 전담하고, 부광약품은 제품 공급과 현지 허가 절차 지원을 맡아 태국 시장 진출을 본격화할 예정이다.파트너사인 퍼시픽 헬스케어는 1961년 설립된 태국의 대표 헬스케어 전문 기업으로, 제약·의료기기·소비자 헬스케어 사업을 영위하고 있다. 태국 전역에 걸친 영업·유통망을 바탕으로 다양한 글로벌 제약사와 협력 관계를 이어오고 있다.이번 수출 제품인 덱시드정은 부광약품이 지난 2014년 출시한 알파리포산 제제의 개량신약이다. 당뇨병성 다발성 신경염 치료에 사용되는 전문의약품(ETC)으로, 국내외 주요 당뇨병 진료지침에서 병인 치료제로 권고받고 있다.현재 덱시드정은 한국을 비롯해 캄보디아, 필리핀 등에서 판매되고 있으며, 베트남에서도 허가 절차가 진행 중이다. 부광약품은 이번 계약을 통해 태국 시장까지 판로를 넓히며 동남아 주요 국가에서 입지를 강화한다는 계획이다.이제영 부광약품 대표는 "이번 계약을 계기로 해외 시장 확대에도 속도를 낼 계획"이라며 "태국 진출을 교두보로 당뇨병 유병률이 높은 아세안 국가를 중심으로 해외 판로를 다변화하고 동남아 시장 공략을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.