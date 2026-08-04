경기 신도시 학교 신설 속도…고교 2곳·초교 3곳·특수학교 1곳 설립 확정

광주2고·교산3고 신설로 고교 원거리 통학·과밀 학급 해소 기대

부천 대장지구엔 유·초·중·고·전공과 갖춘 통합 특수학교 조성

경기도교육청_남부청사_전경 0 경기도교육청 전경.

경기도교육청이 추진한 신설 학교 6곳의 설립 사업이 교육부 중앙투자심사를 모두 통과하면서 신도시와 대규모 개발지구의 학교 부족 문제가 해소될 전망이다.4일 경기도교육청에 따르면 2026년 정기 3차 교육부 중앙투자심사에서 도교육청이 신청한 신설 학교 6곳이 모두 최종 승인됐다.이번 심사 통과로 고등학교 부족으로 불편을 겪던 지역 교육여건이 개선 될 전망이다. 광주지역에는 (가칭)광주2고가 신설돼 지역 내 고등학교 과밀 학급이 대폭 해소된다. 3기 신도시인 하남교산지구 역시 지구 내 첫 고등학교인 (가칭)교산3고가 들어설 예정이다.초등학생의 통학 여건도 개선된다. 부천 역곡, 안산 신길, 고양 방송영상밸리 지구 등 3개 개발지역에 초등학교 신설이 확정되면서, 도로 건너 멀리까지 통학해야 했던 어린 학생들의 '초품아(초등학교를 품은 아파트)' 안전 통학로 확보가 가능해졌다.특수교육 여건도 한층 강화된다. 3기 신도시 부천 대장지구에 신설되는 (가칭)대장특수학교는 유치원부터 초·중·고교, 성인 전공과까지 한 곳에서 이수할 수 있는 통합 교육과정으로 운영된다. 이에 따라 인근 지역 특수교육 대상 학생들의 교육 접근성이 개선될 것으로 보인다.지역 학부모 단체 관계자는 "신도시 입주 후 학교가 부족해 자녀들의 통학 걱정이 컸는데 이번 신설 확정으로 시름을 덜었다"며 "개교 시기까지 차질 없이 추진되길 바란다"고 기대감을 나타냈다.도교육청 관계자는 "개발지구 내 입주 시기에 맞춰 학생 배치가 적기에 이뤄질 수 있도록 신축 공사에 속도를 내고, 학부모들이 안심할 수 있는 안전한 교육환경을 만들겠다"고 밝혔다.