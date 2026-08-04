남양주시 ‘Biz 쇼케이스’ 본격 운영…중소기업 영상 홍보·판로 확대 지원

자체제작 기업 홍보영상 다양한 매체에 송출

남양주시 0 남양주시,'남양주 Biz쇼케이스 ' 추진 사업 안내 포스터./남양주시

경기 남양주시가 지역 중소기업의 인지도 향상과 판로 확대를 위해 '남양주 Biz 쇼케이스' 사업을 본격 추진한다.4일 남양주시에 따르면 '남양주 Biz 쇼케이스'는 우수한 기술력과 제품을 보유했지만 홍보에 어려움을 겪는 지역 중소기업을 지원하기 위해 올해 새롭게 마련한 기업 홍보 지원사업이다.시는 자체 제작한 기업 홍보영상을 △청년창업센터 △읍면동 IPTV △도농역 사거리 전광판 △공동주택 엘리베이터 미디어(포커스미디어) △시청 1층 전광판 등 다양한 홍보 매체를 활용해 순차적으로 송출할 계획이다. 이를 통해 참여기업은 별도의 홍보비 부담 없이 전문적인 홍보 콘텐츠를 활용할 수 있다.시민들은 일상 속에서 자연스럽게 지역기업의 우수한 제품과 기술을 접할 수 있고, 참여기업은 홍보비 부담 없이 다양한 채널을 활용한 홍보 효과를 기대할 수 있다.사업 참여를 희망하는 기업은 상시 신청할 수 있다. 참여기업은 영상 홍보를 비롯해 시 누리집 내 온라인 기업홍보관 운영, 시 직원 대상 제품 공동구매 지원 등 다양한 홍보·판로개척 프로그램에 참여할 수 있다.박미경 시 지역경제과장은 "우수한 제품과 기술력을 보유하고도 홍보 기회가 부족한 중소기업이 적지 않다"며 "남양주 Biz 쇼케이스를 통해 기업은 홍보 경쟁력을 높이고 시민은 지역의 우수기업과 제품을 자연스럽게 접하는 상생 효과를 기대하한다"고 말했다.사업 관련 안내와 참여 절차는 남양주시 지역경제과 기업지원팀으로 문의하면 안내받을 수 있다,