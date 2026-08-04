제주항공, 2분기 매출 4417억원…분기 최대

고유가 타격으로 손실폭은 증가

제주항공 B737-8 항공기 0 제주항공 B737-8 항공기. /제주항공

제주항공이 2분기 최대 분기 매출을 기록했다. 일본 노선을 중심으로 한 여객 수요 증가가 매출을 끌어올렸다. 다만 국제유가와 환율 상승에 따른 비용 부담으로 영업손실은 지난해보다 소폭 확대됐다.4일 제주항공은 올해 2분기 매출 4417억원, 영업손실 524억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간보다 40% 증가하며 분기 기준 역대 최대를 기록했다. 영업손실은 전년 동기보다 소폭 늘었다.상반기 누적 매출은 9399억원으로 지난해 같은 기간(6805억원)보다 38.1% 증가했다. 영업이익은 119억원으로 지난해 상반기 영업손실 807억원에서 흑자로 전환했다.제주항공은 고객 수요 변화에 대응한 탄력적인 노선 운영과 여객 증가가 매출로 이어졌다고 설명했다. 제주항공은 인천~고베 노선을 새로 취항하고, 김포~제주 노선을 증편하는 등 일본 노선을 확대했다. 환승 수요 확보를 위해 인천~제주 노선도 시범 운항하고 있다.다만 국제유가와 환율 상승에 따른 비용 부담은 손실로 이어졌다. 제주항공은 노선 효율화와 함께 연료 효율이 높은 차세대 항공기(B737-8) 도입을 확대하며 비용 절감에 나서고 있다. 올해 2분기 기준 B737-8은 12대로 전체 여객기 44대의 27%를 차지했다. 지난해 같은 기간에는 전체 43대 가운데 5대(11.6%)였다.하반기에는 수익성과 재무 건전성 확보에 초점을 맞춘 내실 경영을 이어갈 계획이다. 일본 노선 공급을 확대하는 한편 성수기 관광 수요에 맞춰 중국 옌지 노선 등을 증편 운항한다.기단 현대화도 지속한다. 현재 차세대 항공기 B737-8 13대를 보유하고 있으며 연말까지 2대를 추가 도입할 예정이다. 최근에는 B737-800NG 3대를 매각해 기단 현대화를 추진하는 동시에 대규모 정비 비용 발생 이전에 항공기를 처분해 자산 효율성과 유동성을 높인다는 방침이다.제주항공 관계자는 "핵심 노선 경쟁력 강화와 비용 효율화, 기단 운영 최적화를 통해 안정적인 성장 기반을 마련해 나가고 있다"며 "하반기에도 내실경영을 통해 시장상황에 유연하게 대응할 수 있는 체력을 강화하고 이를 바탕으로 중장기 경쟁력을 지속적으로 높여 갈 계획"이라고 말했다.