삼양패키징, 2Q 영업익 21% ↑…신규 수요·원가 효율화 효과

용기·아셉틱 판매 확대에 실적 개선

비용 효율화로 수익성 동반 강화

고부가 제품 중심 성장 기반 확대

clip20260804165033 0 삼양그룹 본사 전경./삼양그룹

삼양그룹의 PET 패키징 전문기업 삼양패키징이 용기와 아셉틱(무균충전) 사업의 성장에 힘입어 올해 2분기 실적 개선을 이어갔다. 판매량 확대와 비용 효율화가 맞물리면서 매출 증가율을 웃도는 영업이익 증가세를 기록했다.삼양패키징은 연결 기준 올해 2분기 매출 1315억원, 영업이익 170억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 9.5%, 21.4% 증가한 수치다.상반기 누적 기준으로는 매출 2248억원, 영업이익 175억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 6.0%, 영업이익은 40.9% 증가했으며, 반기 순이익은 122억원으로 30.5% 늘었다.이번 실적은 용기와 아셉틱 부문의 신규 수요 확대가 견인했다. 여기에 재활용 사업 시장이 본격적으로 형성되면서 생산량 증가에 따른 고정비 부담이 줄어든 점도 수익성 개선에 힘을 보탰다.판매량 증가와 제품 가격 조정 효과는 매출총이익 개선으로 이어졌다. 상반기 누적 매출총이익은 435억원으로 전년 동기보다 8.2% 증가했다. 반면 판매비와 관리비는 260억원으로 6.5% 감소하며 전사적인 비용 효율화 성과를 거뒀다. 매출 확대와 비용 절감이 동시에 이뤄지면서 영업이익 증가 폭도 확대됐다.삼양패키징은 하반기에도 시장 수요 변화에 맞춰 판매를 확대하는 한편, 원가와 판매가격을 관리하고 비용 효율화를 통해 안정적인 수익성을 유지한다는 계획이다. 생산성과 운영 효율을 높이고 고부가가치 제품 비중을 확대해 중장기 성장 기반도 강화할 방침이다.윤석환 삼양패키징 대표는 "시장 변화와 고객 수요에 유연하게 대응하며 신규 수요를 지속적으로 발굴하고 있다"며 "운영 효율성을 높이고 고부가가치 제품 경쟁력을 강화해 안정적인 성장 기반을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.