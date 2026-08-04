PB·안심케어·중고폰 3대 전략 통했다…롯데하이마트, 2분기 매출 반등 성공

총매출 7339억원, 전년 대비 0.7% 증가

PB·안심케어·중고폰 전략 성과 가시화

영업이익은 9억원…하반기 수익성 개선 과제

ChatGPT Image 2026년 8월 4일 오후 05_08_41 0

롯데하이마트가 2분기를 기점으로 매출 반등의 신호탄을 쐈다. 총매출액은 7339억원으로 전년 동기 대비 0.7% 증가하며 회복세로 돌아섰다. 자체 브랜드(PB) 'PLUX', 안심케어 서비스, 중고폰 매입 사업 등 핵심 성장 전략이 고객 유입 확대에 기여한 결과다. 다만 영업이익은 지난해보다 감소해 수익성 개선은 하반기 과제로 남았다.4일 업계에 따르면 롯데하이마트의 올해 2분기 총매출액은 7339억원으로 집계됐다. 총매출액은 소비자에게 실제 판매된 상품 금액을 기준으로 한 지표로, 유통업체의 외형 성장세를 보여준다.매출 흐름도 점차 개선되는 모습이다. 4월에는 전년 동기 대비 6.2% 감소했지만, 5월에는 감소 폭이 0.8%로 줄었고 6월에는 8.3% 증가하며 증가세로 전환했다. 전분기(-4.3%)와 비교해도 회복 흐름이 뚜렷했다.롯데하이마트는 안심케어 서비스와 PB 'PLUX', 중고폰 매입 사업을 핵심 성장 전략으로 육성하고 있다.가장 눈에 띄는 것은 안심케어 서비스다. 최근 3년간 연평균 56%의 성장률을 기록했으며, 올해 상반기 매출은 373억원으로 전년 동기 대비 44% 증가했다. 가전과 서비스를 함께 구매한 고객의 구매 연계율도 2023년 15%에서 올해 상반기 52.5%로 크게 높아졌다.PB 'PLUX' 역시 성장세를 이어갔다. 상반기 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했다. 1~2인 가구를 겨냥한 소용량·고효율 가전 중심으로 제품군을 확대하며 판매가 늘었다.중고폰 매입 사업도 고객 접점 확대에 기여했다. 올해 상반기 누적 중고폰 매입 대수는 1272대를 기록했다. 자체 이동통신 요금제인 '하이마트(Hi-mart) 요금제'와 연계해 중고폰 매입 고객이 신규 단말기 구매로 이어질 수 있도록 판매 구조를 강화한 결과, 구매 연계율은 지난 3월 5%에서 7월 말 16%까지 상승했다.수익성은 여전히 과제로 남아 있다. 올해 2분기 영업이익은 9억원으로 지난해 같은 기간(105억원)보다 감소했다. 지난해 2분기에는 부가가치세 환급금 66억원이 반영된 일회성 요인이 있었던 만큼, 이를 제외하면 영업이익 감소 규모는 29억원 수준이라는 것이 회사 측 설명이다.롯데하이마트 관계자는 "월별 매출 회복세가 영업이익 감소 폭 축소로 이어지고 있다"며 "매출 증가세를 이어가 수익성 개선에도 속도를 낼 계획"이라고 말했다.