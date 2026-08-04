“생명 살린 일” 고용부 격려한 李…중기부·공정위에도 박수

산재·임금체불 개선 평가…청년 일자리·AI 노동대책 주문

중기 수출·담합 단속도 격려…“창업 중심 국가 전환” 강조

발언하는 이재명 대통령<YONHAP NO-3367> 0 이재명 대통령이 4일 청와대 영빈관에서 열린 산업부·기후부·원안위 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 4일 고용노동부와 중소벤처기업부, 공정거래위원회 업무보고에서 산업재해 사망 감소와 중소기업 수출, 담합 단속 성과를 잇달아 격려했다. 이 대통령은 참석자들에게 박수를 요청하며 "생명을 살린 일"이라고 평가하는 한편 일터 안전과 창업 활성화, 공정한 시장질서 확립을 후속 과제로 제시했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 업무보고 모두발언에서 최근 산업재해 사망자가 줄어든 데 대해 "일하러 현장에 나갔다가, 먹고살겠다고 갔다가 죽음을 맞이하는 게 얼마나 참혹한 일이냐"고 말했다.이어 "과거 같으면 이 세상에 없을 사람들이 아직도 살아남을 수 있게 한 것"이라며 "정말 큰일 하셨다"고 밝혔다.이 대통령은 "누군가의 생명을 살린 것 아니냐. 누군가에게 생명을 부여한 것"이라며 김영훈 고용노동부 장관과 직원들을 향해 "박수 한번 부탁드리겠다"고 했다. 참석자들은 박수로 화답했다.이 대통령은 임금체불 감소세도 언급하며 "아주 잘하셨다"고 평가했다. 그러면서 "여기에 안주하지 말고 안전하게, 정당하게 보상받는 일터가 되도록 총력을 다해 달라"고 당부했다.청년 일자리 확대와 인공지능(AI) 시대 노동시장 변화에 대한 대응도 주문했다. 이 대통령은 "AI 확산에 따라 늘어날 수 있는 비정형 노동자 보호 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.중소기업 정책과 관련해서는 올해 상반기 중소기업 수출이 역대 최대를 기록한 점을 높이 평가했다.이 대통령은 중기부를 향해 "정말 수고하셨다"며 "중소기업이 보호를 넘어서 제조 혁신을 통해 지속 가능한 성장 기반을 갖출 수 있도록 지원 정책이 많이 필요하다"고 말했다.이어 "좋은 기업에 고용되는 비중이 점점 줄어들고 일자리 질도 떨어지고 있다"며 "인공지능이 일반화되면 이런 경향이 더 심해지고 좋은 일자리를 찾는 수요는 점점 많아질 것"이라고 우려했다.이 대통령은 "결국 창업으로 돌파해야 한다"며 "대한민국이 창업 중심 국가로 대전환해야 할 것 같다"고 밝혔다.그러면서 "성장의 온기가 중소기업·소상공인·골목상권까지 전달될 수 있도록 상생 협력하는 기업 생태계 조성, 지역 상권 활성화, 경영 금융 안전망 강화에도 만전을 기해 달라"고 당부했다.공정거래위원회의 담합 단속 성과도 격려했다.이 대통령은 주병기 공정거래위원장에게 공정위 인력 증원 현황을 직접 묻고 "필요하면 더 늘려 필요한 일을 최선을 다해 하자"고 말했다.특히 최근 돼지고기 담합 적발 사례를 언급하며 "공정거래위가 진짜 많이 했다"고 평가한 뒤 참석자들에게 다시 한번 박수를 요청했다.이 대통령은 "공정한 경쟁에 대한 믿음이 있어야 도전하고 혁신할 수 있다"며 "공정하고 신뢰받는 시장은 정상 사회의 토대"라고 강조했다.이어 "담합이나 비정상 거래를 통해 부당한 이익을 얻는 일은 꿈도 꿀 수 없게 눈을 부릅뜨고 지켜달라"고 주문했다.