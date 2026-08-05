신제품 청소로봇 LG 로니, 팝업 체험존에서 만난다

오는 12일까지 현대백화점 판교점서 운영

각각 다른 인테리어 연출…청소 성능 체험

[사진1] ‘LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니(RONi)’ 이색 팝업 체험존 운영 0 'LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니' 이색 팝업 체험존 운영 모습. /LG전자

LG전자가 신제품 청소로봇 'LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니'의 차별화된 청소 성능을 선보인다.5일 LG전자는 오는 12일까지 현대백화점 판교점 1층에서 LG 로니에 대한 팝업 체험존을 운영한다고 밝혔다. LG 로니는 지난 2일 출시됐는데, 회사가 2003년부터 내놓은 청소 로봇 신제품 중 가장 높은 판매량을 보유하고 있다. 기존 흡입·물걸레 겸용 청소로봇 신제품의 같은 기간 판매량과 비교하면 약 3배에 이른다고 한다.팝업 체험존은 주방과 거실 등의 공간을 각각 다른 인테리어로 연출됐다. 고객들은 주방 싱크대 하단 걸레받이 공간에 제품을 숨겨 설치하는 '히든스테이션'과 협탁형 디자인을 적용한 '오브제스테이션'을 직접 볼 수 있다.회사는 LG 로니의 차별화된 청소 성능을 체험할 수 있을 것이라고 강조했다. 세계 최초로 청소로봇 본체와 스테이션 모두 100℃ 스팀 기능을 적용했다고 했다. 30W(와트)의 흡입력으로 바닥의 먼지와 이물질을 빨아들이고, 분당 180회 고속 회전하는 물걸레로 바닥에 눌어붙은 찌든 때까지 깨끗하게 닦아낸다고 설명했다.회사는 현대백화점 판교점을 시작으로 롯데백화점 인천점, 신세계백화점 강남점 등에서 LG 로니 체험 행사를 이어갈 예정이다.