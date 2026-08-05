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산업 대기업

LS에코에너지, 상반기 사상 최대 실적…매출 전년비 33% 증가

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손강훈 기자

승인 : 2026. 08. 05. 09:28

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유럽향 초고압 케이블 수출 호조, 연간 최대 실적 기대
데이터센터 수요 급증에 버스덕트 매출 3배 증가
400kV 초고압·희토류 고부가 사업으로 성장동력 확대
[사진자료] LS에코에너지 베트남 생산법인(LSCV) 전경_260805
LS에코에너지 베트남 생산법인(LSCV) 전경. /LS에코에너지
LS에코에너지가 지난해에 이어 올해도 상반기 기준 사상 최대 실적을 경신하며 가파른 성장세를 이어갔다.

LS에코에너지는 2026년 상반기 매출 6,358억원, 영업이익 454억원을 기록했다고 5일 밝혔다.

지난해 상반기 대비 각각 32.8%, 16.5% 증가한 수치로, 매출과 영업이익 모두 반기 기준 역대 최대치를 기록했다. 특히 상반기에만 지난해 연간 매출 9601억원의 약 66%를 달성하며 사상 첫 연 매출 1조원 돌파를 눈앞에 뒀다.

사상 최대 실적은 유럽향 초고압 전력 케이블을 비롯한 버스덕트 등 고부가 제품의 수출 확대가 이끌었다. 글로벌 전력망 투자 확대와 AI 데이터센터 증가, 재생에너지 전환 가속화로 전력·통신 인프라 수요가 늘어난 점도 성장에 기여했다.

특히 버스덕트(Busduct) 매출은 전년 동기 대비 약 3배 증가했다. 말레이시아와 인도네시아를 중심으로 글로벌 빅테크 기업들의 하이퍼스케일 데이터센터 투자와 초고층 빌딩 건설이 확대되면서 수요가 크게 늘었다.

LS에코에너지는 최근 400kV급 초고압 케이블 PQ 테스트를 완료하고, 유럽과 북미 등 고부가 시장 공략을 확대할 계획이다. 호주 라이너스(Lynas)와 협력해 희토류 금속 양산을 추진하는 등 새로운 성장동력 확보에도 속도를 내고 있다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "초고압 케이블과 버스덕트 등 고부가 제품 중심의 성장이 본격화되고 있다"며 "전력 사업을 고도화하고, 희토류는 새로운 성장축으로 키워 매출과 이익의 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
손강훈 기자

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