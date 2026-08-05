현대건설, 2.6조 목동10단지 수주 출사표…글로벌 설계사와 협업

[사진]1.목동10단지 설계사 모포시스 현장방문 0 에릭 리치 건축사 등 모포시스 관계자와 현대건설 관계자들이 지난 3일 서울 양천구 목동 목동10단지에서 해당 단지를 살펴보고 있다.

현대건설이 예정 공사비 약 2조6135억원 규모의 서울 양천구 목동 신시가지 제10단지 재건축 단지 수주전에 뛰어든다. 글로벌 건축설계사 모포시스, 글로벌 통합 디자인 그룹 사사키와의 협업을 통해 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다. 목동10단지는 기존 2160가구를 최고 40층, 4248가구 규모의 단지로 재건축하는 사업이다.5일 현대건설에 따르면 지난 3일 에릭 리치 건축사와 임성범 한국지사 대표 등 모포시스 주요 설계진이 목동10단지를 방문했다.모포시스는 현장 방문을 통해 확인한 목동 신시가지의 계획도시로서의 특성과 목동10단지의 입지 여건을 설계에 반영할 계획이다. 목동의 도시적 맥락과 단지 특성을 반영한 건축 디자인을 구체화할 방침이다.사사키는 목동10단지 조경, 단위세대, 커뮤니티 등 3대 분야를 중심으로 종합 자문을 맡는다. 조경 분야에는 사계절 입체 녹화와 리조트형 워터 테라스 등을 적용하고, 단위세대 분야에는 조망과 채광을 극대화한 가변형 평면 등을 제안한다. 커뮤니티 분야에서는 실내외가 연계된 친환경 하이엔드 클럽 등을 제시할 계획이다.모포시스는 2005년 프리츠커상 수상자인 톰 메인이 설립한 건축설계사다. 유기적인 조형과 첨단 기술을 결합한 혁신적 디자인으로 명성을 쌓았으며, 캘리포니아 교통국 센터 등의 프로젝트를 수행했다. 압구정3구역 재건축을 위한 글로벌 설계진에도 참여했다.사사키는 1953년 조경가 히데오 사사키가 설립한 설계 그룹이다. 건축, 조경, 도시계획, 인테리어, 토목 등을 아우르는 융합형 통합 설계를 해 왔다. 베이징 올림픽 그린의 계획과 도시설계를 비롯해 시카고 리버워크, 뉴욕 그린에이커 파크 등의 프로젝트를 수행했다.현대건설은 목동10단지에 최고의 제안을 하기 위해 조합원들과 꾸준히 소통해 왔다. 지난 3월 단지 인근에 하이엔드 주거 브랜드 전용 공간인 '디에이치 목동 라운지'를 개관하고 브랜드와 주거 상품을 소개하는 등 조합원들과의 접점을 넓혀왔다.현대건설 관계자는 "압구정3구역에서 호흡을 맞춘 모포시스의 건축 디자인과 사사키의 통합 디자인 역량, 현대건설의 주거 기술을 결합해 목동 신시가지를 대표하는 주거 단지로 완성시키겠다"고 말했다.